รถบัสรับส่งนศท. เสียหลักชนเสาไฟหัก-รถแบ๊กโฮเล็ก เพลาหลุด เจ็บเกือบ 10 คน คาดถนนลื่น

รถบัส รด.หัวหิน เสียหลักชนเสาไฟ-รถแบ๊กโฮเล็ก ก่อนเพลาหลุด เจ็บ 7-8 ราย ส่วนนักเรียนที่เหลือกว่า 10 คนครูดูแลใกล้ชิด เหตุอาจเกิดจากถนนลื่น เป็นทางโค้งลงเขา
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 30 ตุลาคม มีรายงานเกิดอุบัติเหตุรถบัสรับ-ส่งนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ของ 2 โรงเรียนชื่อดังในพื้นที่ อ.หัวหิน รวม 20 คน ซึ่งเดินทางกลับจากการฝึกอบรมที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยใช้เส้นทางถนนบายพาสชะอำ-ปราณบุรี เข้าตัวเมืองหัวหิน เพื่อมาส่งที่โรงเรียน
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางหัก 1 ต้น ก่อนจะเฉี่ยวกับรถแบ๊กโฮเล็กที่จอดอยู่ริมทาง และไถลลงข้างถนน บริเวณช่องเขาด่าง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวิทยา อายุ 75 ปี ชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นคนขับรถ รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เบื้องต้นแรงกระแทกทำให้รถบัสได้รับความเสียหายอย่างหนัก เพลาหน้าและล้อหน้าหลุดออกจากตัวรถ มีผู้บาดเจ็บ 7-8 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเร่งนำส่งโรงพยาบาลหัวหิน ขณะที่นักเรียนที่เหลืออีกกว่า 10 รายบาดเจ็บเล็กน้อย อยู่ในความดูแลของครูและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพรถและสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ โดยเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากถนนลื่น เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมา คนขับอาจไม่สามารถควบคุมรถได้เพราะเป็นทางโค้งลงเขา