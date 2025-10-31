ฝนถล่มโคราชตลอดคืน น้ำเขาใหญ่ไหลลงลำตะคองเพิ่มขึ้นเป็น 101 ล้านลูกบาศก์เมตร
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานั้นได้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจนถึงเช้า ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนไหลลงอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหลายอ่าง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำตะคองที่เป็นอ่างเก็บน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนทั้ง 5 อำเภอ
จากการรายงานของโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา พบว่า อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งหมด 25 แห่ง มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกินกว่า 50% ทั้งหมด 22 แห่ง และมีปริมาณน้ำเกิน 100% ทั้งหมด 9 แห่ง และมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำไม่ถึง 50% เพียง 3 แห่งเท่านั้น ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่งของจังหวัดนครราชสีมานั้นก็มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 76.81%
อ่างเก็บน้ำลำมูลบลมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 49.37% , อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 46.65% และอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 39.49% และมีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 34.77% หรือ 101.457 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวได้อานิสงจากฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอำเภอปากช่องที่จะมีปริมาณน้ำฝนไหลจากเขาใหญ่ลงไปเติมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง