ระทึกจู่ๆ ไฟไหม้รถตู้รับส่งนร. หน้าโรงเรียนกุมภวาปี นักเรียนช่วยดับทัน คาดไฟฟ้าลัดวงจร

ระทึกจู่ๆ ไฟไหม้รถตู้รับส่งนักเรียน หน้าโรงเรียนกุมภวาปี นักเรียนช่วยดับทันคาดไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 31 ต.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กุมภวาปี รับแจ้งเหตุไฟไหม้รถตู้รับส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ที่เกิดเหตุเป็นรถตู้รับส่งนักเรียน ยี่ห้อโตโยต้า สีเขียว โดยไฟได้ลุกไหม้บริเวณคอนโซลที่นั่งคนขับ และลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ตำรวจจราจร ครู และนักเรียนที่อยู่หน้าโรงเรียน ได้รีบนำถังดับเพลิงมาฉีดโฟมจนเพลิงสงบ จากการตรวจสอบความเสียหายพบว่า บริเวณที่นั่งคนขับและคอนโซลด้านหน้าถูกไฟไหม้ กระจกรถด้านหน้าแตก ขณะที่เด็กนักเรียนที่มากับรถตู้คันดังกล่าว ทราบว่าได้ลงจากรถเดินเข้าโรงเรียนไปหมดแล้ว เบื้องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุเกิดจากระบบไฟของรถขัดข้อง ซึ่งจะได้ดำเนินการหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป