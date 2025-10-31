ระทึก! บัสรับส่งพนักงานชนท้าย 10 ล้อ บาดเจ็บระนาว15ราย เร่งช่วยเหลือนำส่งรพ.
เมื่อเวลา 04.40 น. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ต.ท.สายชล ดงเรืองศรี สว.(สอบสวน) สภ.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.ว่า มีอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงาน ชยท้ายรถบรรทุก ถนนมิตรภาพ คู่ขนาน กม.41 หน้าปากซอยราชโด ถนนเทศบาล 22 ต.กลางดง อ.ปากช่อง ขาเข้ากรุงเทพฯ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
หลังรับแจ้งจึงรีบรุดออกไปตรวจสอบ พร้อมตำรวจจราจร ชุดเคลื่อนที่เร็วกู้ชีพกลางดง หน่วยกู้ชีพเทศบาลสีมามงคล หน่วยกู้ภัยสว่างวิชชาธรรมปากช่อง ในที่เกิดเหตุ พบรถบัส สีส้มคาดฟ้า ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน 30-1594 สระบุรี สภาพด้านหน้าชนท้ายมุมกระบะด้านขวารถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน 71-3184 นครราชสีมา จนทำให้ด้านหน้าพังเสียหาย กระจกหน้าแตก นายสมคิด อายุ 30 ปี ผู้ขับขี่ มีผู้โดยสารมาในรถได้รับบาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือ จำนวน 15 ราย ของ บริษัทแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือออกจากตัวรถนำมาพยาบาลเบื้องต้น ก่อนรีบนำตัวส่งรักษาที่ รพ.ปากช่องนานา
พ.ต.ท.สายชล ดงเรืองศรี สว.(สอบสวน) กล่าวว่า จากการสอบสวน นายวราเวช อายุ 29 ปี ผู้ขับขี่รถบรรทุก เบื้องต้นให้การว่า ขับรถมาจาก จ.นครราชสีมา มุ่งหน้าไป จ.สระบุรี และได้เข้าถนนคู่ขนาน จอดรถแอบริมทางเพื่อซื้อของหน้าร้านสะดวกซื้อและได้ยินเสียงดังจึงออกมาดูพบว่ามีรถบัส รับส่งพนักงานชนท้าย ส่วนผู้ขับขี่รถบัส ได้รับบาดเจ็บนำส่ง รพ.ปากช่องนานา จะสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุอีกครั้ง