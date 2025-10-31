บุกจับคาราโอเกะเถื่อนป่าแดด พบเด็ก 15-17 ปีบริการ เข้าข่ายค้ามนุษย์

บุกจับคาราโอเกะเถื่อนป่าแดด พบเด็กอายุ 15–17 ปีบริการเข้าข่ายค้ามนุษย์
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับรายงานว่ามีสถานบันเทิงนำเด็กมาให้บริการลูกค้าในช่วงคืนที่ผ่านมา จึงได้สั่งการให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสุพจน์ แสนมี ปลัดจังหวัดเชียงราย และนายขวัญตระกูล หาญกล้า นายอำเภอป่าแดด เปิดปฏิบัติการ “เชียงรายฟ้าใส” เพื่อจัดระเบียบสังคมและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่
ต่อมา นายกองรบ กระทุ่มนัด ป้องกันจังหวัดเชียงราย ได้ประสาน พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง อาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 และอำเภอป่าแดดที่ 8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เข้าตรวจสอบสถานประกอบการคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ภายในร้านซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว มีห้องคาราโอเกะ VIP และโต๊ะนั่ง 6 โต๊ะ ขณะตรวจพบลูกค้ากำลังร้องเพลงอย่างสนุกสนาน พบหญิงสาวให้บริการ 3 คน โดย 2 คนมีอายุเพียง 15 และ 17 ปี เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ดูแลร้านไว้สอบสวน และตรวจสอบเอกสารพบว่ามีเพียงใบอนุญาตจำหน่ายสุราและวิดีทัศน์ แต่ไม่มีใบอนุญาตสถานบริการ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม และจ้างแรงงานเด็ก พร้อมประสานสหวิชาชีพคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย หากพบเข้าข่ายค้ามนุษย์ จะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมซึ่งมีโทษร้ายแรงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551