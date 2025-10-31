แม่ฮ่องสอน มอบบัตรประชาชน บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 60 ราย แก้ปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ

แม่ฮ่องสอน มอบบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 60 ราย แก้ปัญหาบุคคลไร้สัญชาติตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 31 ตุลาคม ที่หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นางสาวชุติพร เสชัง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2568
โดยมีนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบบัตรประชาชน ได้รับรู้สิทธิและหน้าที่การ เป็นพลเมืองที่ดี มีความตระหนัก และปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กฎหมาย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใส่ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข
โดยมีตัวแทนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา และชนกลุ่มน้อย 19 กลุ่ม ได้รับมอบบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทั้งหมด จำนวน 60 ราย จำแนกเป็นนักเรียน นักศึกษา กลุ่ม (G) จำนวน 22 ราย ผู้ได้รับสัญชาติไทย จำนวน 8 ราย และผู้ที่ได้รับสถานะต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบ ด้วยกฎหมายจำนวน 30 ราย
โดยพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 แม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมสิทธิเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบูรณาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G และกลุ่มชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่เป็นระยะเวลานาน ชนกลุ่มน้อย 19 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน