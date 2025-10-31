ฝนถล่มนานหลายวัน ทำดินสไลด์ อาคารพังเสียหาย เทศบาลเมืองป่าตองสั่งระงับก่อสร้างทันที
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอกะทู้ ลงพื้นที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับ รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ผอ.กองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับรายงานเมื่อเวลา 09.30 น. กรณีเกิดเหตุดินสไลด์ บริเวณถนนบารมีซอย 3 ต.ป่าตอง ทำให้อาคารได้รับความเสียหาย
ปรากฏผลการปฏิบัติ ดังนี้
อาคารที่ได้รับความเสียหายเป็นที่พักอาศัย โดยอาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 แต่สืบเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ดินทรุดตัว ทำให้ส่วนของอาคารซึ่งใช้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกำแพงกั้นดินพังเสียหาย
อาคารซึ่งเป็นส่วนที่พักอาศัยนั้น ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ทางเทศบาลเมืองป่าตอง จะได้ออกคำสั่งระงับ การก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าผู้ขออนุญาตจะได้จัดทำแผนในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยได้แจ้งให้เจ้าของสถานที่ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุทราบแล้ว