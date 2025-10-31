สกัดรถบรรทุก ลอบขนบุหรี่ไฟฟ้าบิ๊กล็อต มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครศรีธรรมราช ที่สถานีตำรวจภูธรจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนพล เยาวพักตร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจุฬาภรณ์ และชุดสืบสวน จัดแถลงข่าวผลการจับกุมคดีลักลอบขนบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก
โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 133,120 ชิ้น มูลค่าประเมินกว่า 12 ล้านบาท ซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ภายในรถบรรทุกไม่ประจำทาง ยี่ห้อฮีโน่ สีเทาเลขทะเบียน สงขลา
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณ หน้าที่พักสายตรวจบ้านควนมุด ถนนสายบ่อล้อ–ลำทับ ต.ควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช หลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่าจะมีการขนสินค้าผิดกฎหมายผ่านเส้นทางดังกล่าว จึงวางแผนสกัดจับและตรวจสอบจนพบของกลางจำนวนมากภายในรถ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ขับรถพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.จุฬาภรณ์ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อหา “มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีสรรพสามิต” และอยู่ระหว่างการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ
พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกวาดล้างสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่แพร่ระบาดในหมู่เยาวชน ซึ่งถือเป็นอันตรายและผิดกฎหมายชัดเจน พร้อมยืนยันว่าจะเร่งขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายทั้งหมดให้ได้ในเร็ววัน
