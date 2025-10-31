นครพนมทุ่ม 50 ล้าน สร้าง ‘วงเวียนใหม่’ กลางเมือง แก้ปัญหาจราจร เริ่มสร้างม.ค.69

นครพนมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองท่องเที่ยว เตรียมทุ่มงบกว่า 50 ล้าน สร้าง ‘วงเวียนแลนด์มาร์กแห่งใหม่’ ทางเข้าเมือง หน้าสำนักงานชลประทานจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาจราจรติดขัด-เพิ่มความสวยงามเชิงภูมิทัศน์ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทนครพนม บ้านคำเกิ้ม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง และกองสาธารณสุข ร่วมประชุมกับแขวงทางหลวงนครพนม และแขวงทางหลวงชนบทนครพนม เพื่อหารือแนวทางและแบบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงจุดตัดถนนสาย นพ.3073 แยกทางหลวง 212-ถนนเฟื่องนคร ให้เป็นวงเวียนจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวทางเข้าเมือง
นายนิวัตเปิดเผยว่า นครพนมวันนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การจัดการจราจรต้องทันสมัย ปลอดภัย และสวยงาม เพื่อรองรับอนาคตของเมืองริมโขงแห่งนี้
นายนิวัตกล่าวเพิ่มเติมว่า เขตเทศบาลเมืองนครพนมมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับประเทศ อาทิ พระธาตุพนม พญาศรีสัตตนาคราช เส้นทางไหว้พระธาตุประจำวันเกิดครบ 7 วัน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) และโครงการ “แม่โขงริเวอร์อาย” (Mekong River Eye) ชิงช้าสวรรค์ 49 ชั้น 28 กระเช้า ที่เตรียมเปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
โครงการวงเวียนแห่งใหม่นี้จะช่วยลดความแออัดของจราจรบริเวณทางเข้าเมือง, เพิ่มความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และปรับภูมิทัศน์ให้เป็น “จุดต้อนรับนักท่องเที่ยว” แห่งใหม่ของนครพนม โดยเฟสแรกได้รับงบประมาณ 50 ล้านบาท และจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2569