รวบเครือข่าย เว็บพนัน Lavabet555 เงินสะพัดเกือบ 400 ล้าน เปิดมานานกว่า 3 ปี

รวบเครือข่ายเว็บพนัน Lavabet555 เงินสะพัดเกือบ 400 ล้าน รอง ผบช.ภ.7 แถลงจับ 3 ผู้ต้องหา – พบเปิดบ่อนออนไลน์มานานกว่า 3 ปี
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ที่ สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (รอง ผบช.ภ.7) แถลงผลการจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “Lavabet555” พร้อมผู้ต้องหา 3 ราย ยึดของกลางหลายรายการ ตรวจสอบพบมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 367 ล้านบาท โดยมี พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.ครรชิต โขวัฒนชัย ผกก.สืบสวน ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก. สภ. หัวหิน
พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฎ์ชนะชัย ผกก.สภ.ปราณบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว
พล.ต.ต.ชมชวิณ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่มอบหมายให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. และการกำกับของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. ดำเนินการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเข้มงวด
ตำรวจภูธรภาค 7 นำโดย พล.ต.ท.พิสิฐ ต้นประเสริฐ ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รอง ผบช.ภ.7 และ พล.ต.ต.กานต์ ธรรมเกษม ผบก.สส.ภ.7 จึงสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขยายผลการสืบสวนคดีพนันออนไลน์ที่ประชาชนให้ความสนใจ จนพบเครือข่ายเว็บไซต์ https://lavabet555.electrikora.com/ ซึ่งเปิดให้เล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์และมีการโฆษณาชักชวนอย่างแพร่หลาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 พ.ต.ท.ธนศักดิ์ ลีลานุช รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะหัวหน้าชุดขยายผลและยึดทรัพย์คดีสำคัญ พร้อมกำลังตำรวจ นำหมายค้นศาลจังหวัดหัวหิน ที่ 305/2568 เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 600/59 หมู่บ้านมิดทาวน์ 102 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน
จากการตรวจค้นพบผู้ต้องหา 2 ราย คือ นายศุภชัย หรือ “ทีม สยาม” อายุ 25 ปี และ น.ส.เขมณา หรือ “มด ชาวบางน้อย” อายุ 24 ปี
ทั้งคู่รับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินของเว็บไซต์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึด คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร 2 เล่ม เป็นของกลาง
จากการขยายผลเพิ่มเติม พบผู้ร่วมเครือข่ายอีก 1 ราย คือ นายจิระพงค์ หรือ “ไอซ์ สุขสวัสดิ์” อายุ 26 ปี ซึ่งทำหน้าที่เป็น “หัวบ้าน” หรือผู้จัดการระบบของเว็บ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 663 หมู่ 4 ซอย 8 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจยึด คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม และบัตรเอทีเอ็ม 5 ใบ
ผลการตรวจสอบระบบเว็บไซต์ Lavabet555 พบว่าเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 มีเงินหมุนเวียนในระบบถึง 367,417,468.50 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีในข้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฟอกเงิน, อั้งยี่ และ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ตามกฎหมายต่อไป