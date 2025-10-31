เก๋งเสียหลัก ข้ามเลนชนรถตู้รับส่งนักเรียน ก่อนพลิกคว่ำ ทับน.ร. เสียชีวิต 1 เจ็บ 3

เก๋งเสียหลัก ข้ามเลนชนรถตู้รับส่งน.ร. ก่อนพลิกคว่ำ ทับน.ร. เสียชีวิต 1 เจ็บ 3
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุรถเก๋งขับข้ามเลน ก่อนจะไปเฉี่ยวชนรถตู้รับส่งนักเรียน แล้วเสียหลักพลิกคว่ำข้างทาง ทำให้นักเรียนเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 3 คน เมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. บนถนนหมายเลข 201 ชุมแพ-เลย กิโลเมตรที่ 252 พื้นที่ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ตู้โดยสารนักเรียน ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียน นข 3681 กาฬสินธุ์ พลิกตกลงข้างทาง โดยมีผู้โดยสรรเป็นักเรียนของโรงเรียนชุมแพศึกษา จากการตรวจสอบมีนักเรียนชายหญิงได้รับบาดเจ็บ 3 คน และมีนักเรียนถูกรถตู้ทับร่าง 1 คน ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อต่อมาคือ นายจักรพงศ์ อายุ 18 ปี ใกล้กันพบรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน สีเขียว ทะเบียน กพ 9603 ขอนแก่น เสียหลักอยู่ข้างทาง
จากการสอบถามนายจันทน อายุ 57 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์ตู้โดยสารนักเรียน ให้การว่า ตนได้ขับรถโดยสารนักเรียนจำนวน 14 คน เพื่อไปส่งที่อำเภอชุมแพ เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ขณะที่รถกำลังมุ่งหน้าอำเภอชุมแพ ได้มีรถยนต์เก๋งคู่กรณีขับสวนมา และได้ขับข้ามเลนเข้ามาเฉี่ยวชนจนทำให้รถตู้เสียหลักพลิกลงข้างทาง มีนักเรียน 1 คน ถูกรถทับ และนักเรียนส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จ.เลย เบื้องต้นนำส่ง 3 คน และมีนักเรียนบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ผู้ปกครองได้นำตัวไปดูแลแล้ว ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย พนักงานสอบสวนตรวจที่เกิดเหตุ บันทึกถ่ายภาพ รวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนจะได้ดำเนินการต่อไป
พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง โรงพยาบาล และหน่วยกู้ภัย ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่