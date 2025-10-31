ตรึงพื้นที่บ้านหนองจาน วีระ นำกำลังฝ่าแนวกั้น ก่อนเดินกลับ เผย ทหารกัมพูชาใช้สไนเปอร์

บ้านหนองจานเริ่มตึงเครียดแต่เช้า ชาวบ้านทยอยเดินทางเข้าไปร่วมกับนายวีระ ส่วนฝ่ายความมั่นคง ส่ง คฝ.1 กองร้อย และ อ.ส นับร้อย เข้าตรึงพื้นที่เข้าหมู่บ้านเขมร
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว บรรยากาศเริ่มตึงเครียดตั้งแต่เช้า เมื่อมีประชาชนจากนอกพื้นที่ทยอยเดินทางเข้ามายังบ้านหนองจาน เพื่อร่วมกับ นายวีระ สมความคิด หวังขับไล่เขมรออกไปจากพื้นที่ โดยในเวลา 09.00 น. ชมรมทหารผ่าศึก จ.อ่างทอง จำนวน 1 คันรถบัส ได้เดินทางมาถึงพื้นที่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ขับไล่เขมร และสนับสนุนภาคประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางฝ่ายความมั่นคงของ กกล.บูรพา ได้จัดเตรียมกำลังสำหรับไว้รับมือ โดยส่งกำลังอาสาสมัคร กรมการปกครอง (อส.) จำนวน 1 กองร้อย กระจายกำลังปิดล้อมเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านเขมร ที่ไกลออกไปประมาณ 800 เมตร ถัดเข้าไป กำลังของชุดควบคุมฝูงชน (คฝ.) อีก 1 กองร้อย พร้อมเครื่องมือปราบจลาจล ตั้งแถวเป็นแนวกำแพง พร้อมรับสถานการณ์ความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้น ส่วนบริเวณแนวรั้วลวดหนามด้านในสุด กองกำลังของทหารได้กระจายกำลังรักษาความปลอดภัยและป้องกันการบุกรุกของฝ่ายตรงข้าม
จากนั้นเวลา 9.30 น. นายวีระ สมความคิด เดินทางมาถึงบ้านหนองจาน พร้อมกับรถแบคโฮ 1 คัน และรถแทรกเตอร์เตอร์ 4 คน เพื่อใช้สำหรับรื้อถอนบ้านเรือน
นายวีระ กล่าวว่า จะเดินเท้านำหน้าประชาชนเข้าไปก่อนด้วยมือเปล่า ปราศจากอาวุธ ส่วนเครื่องมือหนัก จะให้อยู่กับที่ก่อน เพราะเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ อาจจะเป็นการขัดขวางการทำงานในช่วงแรก แต่ก็พร้อมที่จะเข้าลุยได้ทันที เมื่อตนสั่งการ
นายวีระ กล่าวว่า ตนให้เวลาเจ้าหน้าที่จนถึง เวลา 13.00 น.ถ้าไม่ติดต่อมาเจรจากับตน หรือ ไม่ดำเนินการใดๆ กับเขมร ตนบุกเข้าไปทันที ตามที่ประกาศไว้ เพราะพื้นที่ตรงนั้น อยู่ในอธิปไตยของไทย ไม่ใช่พื้นที่ขัดแย้ง ทหารต้องเคลียร์เขมรออกไปให้หมด ถ้ารัฐไม่ทำ หรือทำไม่ได้ ประชาชนจะทำเอง อย่ามากล่าวหาประชาชนว่ามาสร้างปัญหา รัฐคือตัวปัญหา ปล่อยให้เขมรเข้าอยู่ได้อย่างไรถึง 40 ปี
นายวีระ กล่าวอีกว่า ถ้าจะใช้กฎกมายกฎอัยการศึกกับผม ก็ให้ไปใช้กับเขมรก่อน อย่ามาใช้กับตน มันเป็นการเลือกปฏิบัติ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาทำร้ายผมเพื่อขัดขวาง ผมก็มีสิทธิที่จะป้องกันตนเองตามสมควรแก่เหตุ ผมขอยืนยันอีกครั้ง บ่ายโมงถ้ายังเฉยอยู่ผมจะเดินทางเข้าไป อย่ามาข้ดขวาง เพราะที่นี่เป็นแฝ่นดินไทย
ด้านนางนวรัตน์ อินทมา ชาวบ้านหนองจาน เปิดเผยว่า ตนขอดูสถานการณ์หน้างานก่อน ว่าจะตัดสินใจอย่างไร แต่ขอรับรองว่า จะไม่ไปขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 13.15 น. ได้นำมวลชนเดินเท้าฝ่าแนวกั้นเข้าไปในพื้นที่ที่มีการประกาศกฎอัยการศึก ก่อนที่นายวีระ จะนำมวลชนเดินออกมาในเวลาต่อมา นายวีระ ระบุว่า ทหารกัมพูชา มีสไนเปอร์อยู่ข้างหน้า ไม่อยากให้ไปเสี่ยงอันตราย
ก่อนจะไปเจรจาที่ สภ.โคกสูง ในเวลาต่อมา