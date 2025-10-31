สสอ.เบตง ตรวจร้านขายยา หากพบ ยาดมสมุนไพร รุ่นผลิตมีปัญหา ยี่ห้อดัง เรียกเก็บทันที
ยะลา – สาธารณสุขอำเภอเบตงร่วมกับงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเบตงออกตรวจยาดมสมุนไพร ยี่ห้อดังตามร้านเภสัชในเขตเทศบาลเมืองเบตง หากพบพร้อมสั่งระงัดการขายและเรียกเก็บสินค้าดังกล่าวทันที ส่วนประชาชนควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ หากเป็นรุ่นการผลิตที่ปัญหาควรหยุดใช้ทันที
จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เก็บตัวอย่างยาดมสมุนไพร ตราหงส์ไทย สูตร 2 เลขทะเบียน G 309/62 รุ่นการผลิต 000332 และพร้อมกับแถลงผลการนตรวจสอบเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2568 โดยพบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน เนื่องจาก ตรวจพบสารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในผลิตภัณฑ์
เมื่อวันที่ 31ต.ค. นายศุภกฤตย์ ภคพงศ์พันธุ์ สาธารณสุขอำเภอเบตง ร่วมกับงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเบตง ได้ลงพื้นที่ตามร้านเภสัชต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเบตง ตรวจยาดมสมุนไพรยี่ห้อดัง ภายหลัง อย. มีคำสั่งให้ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาดมสมุนไพรดังกล่าว งดการขายรุ่นการผลิตที่ผิดมาตรฐาน และเรียกเก็บคืนสินค้าจากท้องตลาด รวมถึงทำลายผลิตภัณฑ์แล้ว อีกทั้ง พร้อมสั่งระงับการผลิตเป็นการชั่วคราว จนกว่าผู้ผลิตจะสามารถสืบสวนหาสาเหตุการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และหาแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก
นายศุภกฤตย์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายของยาดมสมุนไพร ตามร้านเภสัชต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเบตง เบื้องต้นไม่พบ ว่ามีการจำหน่ายตราหงส์ไทย สูตร 2 รุ่นการผลิต 000332 เพราะทางร้านระบุว่ามีการจำหน่ายไปนานหลายเดือนแล้ว และหากพบว่ามีการจำหน่ายก็จะสั่งระงัดการขายและเรียกเก็บสินค้าดังกล่าวทันที
เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในยาดมสมุนไพรดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หรือผู้มีปัญหาปอดเรื้อรัง ประชาชนควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใช้ว่า เป็นรุ่นการผลิตตรงกับรุ่นที่ถูกประกาศเตือนหรือไม่ หากเป็นรุ่นการผลิตที่พบปัญหา ควรหยุดใช้ทันที และขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้า รวมถึงสังเกตความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือเพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค
สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวอีกว่า พฤติกรรมการใช้ยาดมตลอดเวลาหรือใช้แบบไม่ระมัดระวัง เช่น การเปิดฝาทิ้งไว้ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นสูง อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ โดยเฉพาะยาดมสมุนไพรที่ผลิตจากวัตถุดิบตากแห้งหรืออบแห้งแบบพื้นบ้าน ซึ่งอาจไม่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบ หากเปิดใช้แล้ว ควรปิดฝาทุกครั้ง และไม่ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะเมื่อเปิดใช้นาน ๆ เชื้อราจากอากาศอาจสะสมในภาชนะได้