กลุ่มวิสาหกิจนวดชายหาดกะตะ-กะรน ร้องถูกจัดระเบียบ รวมตัวนับร้อยยื่นหนังสือขอผ่อนผัน
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รอง ผวจ.ภูเก็ต รับหนังสือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดชายหาดกะตะ–กะรน จำนวนประมาณกว่า 100 คน ที่ขอใช้พื้นที่ชายหาดในการประกอบอาชีพ โดยมี นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 2 นายมนชัย แซ่เล่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมฯ ที่ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
นางสาวฝันใจ อุปปั้น ประธานวิสาหกิจชุมชนบริการนวดชายหาดตำบลกะรน กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบริการนวดชายหาดตำบลกะรนได้รับความเดือดร้อน ด้านการประกอบอาชีพนวดแผนไทย เนื่องจากเทศบาลตำบลกะรน สั่งห้ามเตียงนวดและอุปกรณ์สำหรับนวด บริเวณสันดอนบนชายหาดกะรน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 จนถึงขณะนี้เป็นเวลา 3 เดือน ส่งผลให้สมาชิกของกลุ่มขาดรายได้ เกิดการกู้เงินจนมีหนี้สินค้างผ่อนชำระ ประกอบกับสมาชิกของกลุ่มมีประสบการณ์เฉพาะนวดแผนไทยกว่า 30 ปีและอยู่ในกลุ่มสูงวัย ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้ จึงขอให้ทางจังหวัดภูเก็ต พิจารณาการผ่อนผันการวางเตียงนวดและอุปกรณ์สำหรับนวดบริเวณสันดอนทรายบนชายหาดกะรน
ด้านนายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รอง ผวจ.ภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้กลุ่มหมอนวดหาดกะตะกะรน เข้าพบและยื่นหนังสือกับทางจังหวัด เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน กรณีเทศบาลตำบลกะรนไม่อยากให้มีเต็นท์ เป็นการถาวรและไม่อยากให้มีเตียงตั้งอยู่ตรงชายหาด คือให้ชาวบ้านไปเช้าเย็นกลับต้องมีการรื้อเต็นท์และรื้อเตียงออกไป ซึ่งชาวบ้านกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหมอนวดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งเต็นท์และเตียง โดยปัจจุบันจึงทำได้แค่ปูเสื่อไม่สะดวกในการประกอบอาชีพ ทำให้ลูกค้าน้อย จึงขอความช่วยเหลือทางจังหวัดเพื่อให้เยียวยาในส่วนนี้ โดยจะรับไปหารือกับทางเทศบาลตำบลกะรนเพื่อเยียวยาในการแก้ปัญหา ภายในระยะเวลา 15 วัน ให้กับกลุ่มนี้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวในระหว่างนี้ ซึ่งพื้นที่ชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ จะต้องไม่ก่อให้เกิดสิ่งปลูกสร้างถาวร สามารถติดตั้งได้เฉพาะสิ่งชั่วคราวตามที่กฎหมายกำหนด
นายเฉลิมพงศ์ แสงดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 2 กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจร่มเตียงหาดกะตะกะรนยื่นหนังสือเรื่องความเดือดร้อนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในเรื่องการพิจารณา การทำอาชีพหมอนวด ซึ่งเป็นอาชีพสงวน ของคนไทยและเป็นเวลเนสให้กับนักท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ต กลุ่มหมอนวดได้ถูกจัดระเบียบ ให้ร่ม 1 คันและปูเสื่อ ซึ่งไม่มีการทำอาชีพเหมือนเดิม ดังที่ได้ทำกันมากว่า 30 ปี ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ทำงานมาเป็นเวลา 3 เดือนและใกล้จะเข้าไฮซีซั่นของจังหวัดภูเก็ตแล้ว จึงขอความเมตตาจากทางจังหวัดภูเก็ตนัดประชุมกับทางท้องถิ่น ในการอนุญาตให้กลับไปทำอาชีพเหมือนเดิมและตั้งอุปกรณ์ ในพื้นที่ชายหาดชั่วคราว ซึ่งได้รับการอนุญาต ให้ปรับปรุงเพียงร่มเตียง และปูเสื่อสำหรับนวดนักท่องเที่ยวซึ่งไม่เหมาะสมกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จึงขอร้องให้จังหวัดพิจารณาให้มีเตียงนวดเพื่อสามารถนวดนักท่องเที่ยวที่มีร่างกายสูงใหญ่ ถ้าไม่มีเตียงบริการ จะนวดลำบาก
ด้านนายมนชัย แซ่เล่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รับเรื่องความเดือดร้อนและจะเร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบหมายคณะทำงานแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนต่อไป