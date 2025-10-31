ผู้ว่าฯ เลย ติดตามคืบหน้า จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ จ่อยกเป็น ด่านสากลไทย-สปป.ลาว

ผู้ว่าฯ เลย ติดตามคืบหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ เตรียมพร้อมยกระดับให้เป็นด่านสากลไทย-สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านคกไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมตรวจราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยมีชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน มีจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่, จุดผ่านแดนถาวรบ้านเชียงคาน อำเภอเชียงคาน และ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ อำเภอปากชม และมีจุดผ่อนปรนการค้า จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนการค้า บ้านเหมืองแพร่ อำเภอนาแห้ว, จุดผ่อนปรนการค้า บ้านนาข่า อำเภอด่านซ้าย และจุดผ่อนปรนการค้า บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่
โดยในปีงบประมาณ 2569 จังหวัดเลยกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดเลย 10 แนวทาง ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแนวทางที่ 4 ประเด็น “การค้าชายแดน” โดยในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ จังหวัดเลยจะลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ตามที่ คณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย-ลาว มีการตกลงยกระดับด่านคกไผ่ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ราชอาณาจักรไทยและด่านสากลบ้านวัง เมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เป็นด่านสากลทั้งสองฝ่าย เพื่อให้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศ ในด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์