เจ้าคณะตำบลสั่งสึก หลังเจ้าอาวาสรับเอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวจริง

เจ้าคณะตำบล ให้สึก หลังเจ้าอาวาส รับเอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวจริง ยังไม่มีใช้คืน เจ้าตัววอนชาวบ้านเห็นใจ
จากกรณีชาวบ้านบ้านห้วยทราย ม.4 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา รวมตัวกันประท้วง เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดไปใช้ส่วนตัว ทำบัญชีรับจ่ายไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และไม่มีความโปร่งใสในเรื่องการเบิกจ่ายเงินของวัด โดยขอให้เจ้าอาวาสชี้แจงรายละเอียดตัวเลขในบัญชีรายรับรายจ่าย ที่มีการเบิกถอนเงินในบัญชีของวัด จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงินรวม 100,000 บาท ว่านำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง เพราะยังไม่มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินมาแสดง นอกจากนี้ เจ้าอาวาสมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกนอกวัดในยามวิกาล และเข้าไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทร่วมกับฆราวาส ทำให้ชาวบ้านรับไม่ได้ อยากให้สึกจากการเป็นพระ หรือย้ายไปจำวัดที่อื่น ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนชาวบ้านหลายคนได้มาสังเกตการณ์ที่วัดเพื่อเกรงว่าจะมีการนำทรัพย์สินของวัดออกไป ซึ่งพบว่าภายในกุฏิเจ้าอาวาส มีสีกา 2 คนอยู่ภายในกุฎิ กำลังพูดคุยกับเจ้าอาวาส ก่อนที่ต่อมาจะเดินทางกลับไป โดยตลอดเวลาที่พูดคุย ไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในกุฏิ
ชาวบ้านได้สอบถามเงินวัดหลังหักค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าคนงานก่อสร้าง ที่ต้องเหลือยอดเงินอยู่อีกแสนกว่าบาท แต่ตอนนี้เงินที่เหลืออยู่ที่ไหน สามารถส่งคืนให้กับทางวัดได้เลยหรือไม่ ซึ่งเจ้าอาวาสยอมรับว่า ได้เอาเงินที่เหลือไปใช้จ่ายส่วนตัวจนหมด และยังไม่มีเงินมาคืนให้ ต้องขอเวลาสัก 3-4 วัน ลาสิกขาออกไปดูแลพ่อที่ป่วยก่อน หลังจากนี้จะพยายามหาเงินมาคืนให้ทั้งหมด ส่วนทรัพย์สินที่จะนำติดตัวไป ก็มีแค่ทรัพย์สินส่วนตัว ชาวบ้านสามารถตรวจสอบสิ่งของที่จะนำออกไปได้
ขณะที่ตัวแทนชาวบ้านอีกคน ถามหาแอร์ที่ชาวบ้านนำมาถวาย เจ้าอาวาส ตอบว่า แอร์พัง จึงขายไปแล้วในราคา 500 บาท ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจ เพราะเจ้าอาวาสไม่เคยบอกกรรมการวัดหรือชาวบ้านให้ทราบเลย แถมเงิน 500 บาทก็นำไปใช้จ่ายแล้ว ซ้ำยังขอให้ชาวบ้านเห็นใจ ให้นึกถึงคุณงามความดีที่เจ้าอาวาสเคยทำไว้ให้กับวัด จะให้นำเงินมาคืนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาที่ไหนมาคืนให้ ซึ่งชาวบ้านไม่ยอม ต้องการให้เจ้าอาวาสหาเงินมาคืนวัดให้ครบทุกบาททุกสตางค์ จึงได้พากันเชิญตัวเจ้าอาวาสไปที่ สภ.บ้านหัน ลงบันทึกประจำวันต่อหน้าเจ้าพนักงานไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันเจ้าอาวาสบิดพลิ้วไม่ยอมใช้เงินคืน
ในขณะที่เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย ได้หารือคณะสงฆ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าอาวาสจนมีมติให้เจ้าอาวาสสึกจากการเป็นพระ แต่ยังอยู่ระหว่างการทำเอกสาร ถ้าแล้วเสร็จจะแจ้งให้ชาวบ้านทราบอีกครั้ง ซึ่งชาวบ้านรู้สึกพอใจกับมติสงฆ์ และพอใจที่เจ้าอาวาสเปิดเผยความจริงออกมาและยอมรับสารภาพ โดยหลังจากนี้ กรรมการวัดและตัวแทนชาวบ้านจะเข้าไปตรวจเช็กทรัพย์สินของวัดอย่างละเอียด รวมทั้งตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด ตลอดจนติดตามว่าเจ้าอาวาสสึกหรือยัง และจะนำเงินวัดมาคืนได้เมื่อไร
