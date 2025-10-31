ศูนย์หม่อนไหมสารคาร บริการย้อมผ้าสีดำฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล
จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมย้อมผ้าสีดำฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาสารคาม ร่วมกับเครือ OTOP มหาสารคาม สำนักงานพัฒนาชุมชน สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดบริการย้อมผ้าสีดำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย ในช่วงถวายความอาลัย และแสดงความจงรักภักดี ที่บริเวณลานจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
นายณกรณ์ ตั้งหลัก ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดมหาสารคาม ทางเครือข่าย OTOP จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดมหาสารคาม สมาคมส่งเสริมผ้าไทย และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ย้อมผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าสีดำถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระพันปีหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ และชาวมหาสารคามได้มีส่วนร่วมในการไว้ทุกข์ แสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามมี กลุ่มทอผ้าและกลุ่มเลี้ยงไหมกว่า 500 กลุ่ม ครอบคลุมประชากรกว่า 5,000 คน และมีศูนย์ศิลปาชีพทั้งสิ้น 3 ศูนย์ทั่วจังหวัด ซึ่งล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพ ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้า เพื่อสร้างรายได้และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ผ้าไทยและพันธุ์ไหมไทยพื้นบ้าน ทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและทรงห่วงใยคนรุ่นใหม่ โดยมีพระดำริให้เยาวชนหันมาเรียนรู้ และร่วมกันสืบสานงานผ้าไทย งานหม่อนไหม เพื่อให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
ชาวมหาสารคามต่างตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรชาวอีสาน โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมผ้าไหม การอนุรักษ์พันธุ์ไหมพื้นบ้าน และการพัฒนางานศิลปาชีพ จึงพร้อมใจกันน้อมนำแนวทางพระราชทาน มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ เพื่อให้ภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไทย ซึ่งวันนี้มีประชาชนนำมาผ้าลงทะเบียนและติดหมายเลขกว่า 100 ตัว
นางอรัญญา ศรีจำนงค์ หนึ่งในประชาชนที่นำเสื้อผ้ามาย้อมผ้าสีดำ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เปิดให้ประชาชนได้นำเสื้อผ้าเก่ามาใช้ประโยชน์อีกครั้ง พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงอย่างเหมาะสม วันนี้นำเสื้อมาย้อมจำนวน 6 ตัว ซึ่งผ้าที่นำมาย้อมส่วนมากก็จะเป็นผ้าโทนสีครีม สีขาว หรือสีเทา เลยอยากจะนำมาทำการย้อมให้เป็นสีดำไว้ใส่ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นเสื้อที่ไม่ค่อยได้สวมใส่ แต่ยังสวมใส่ได้อยู่ เป็นการลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องไปซื้อใหม่ บางตัวก็เก่าหน่อย สีเริ่มซีดหม่น การย้อมให้เป็นสีดำก็ทำให้ดูดีขึ้นอีกครั้ง
“ก่อนหน้านี้ได้เห็นประกาศจากเพจต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม เรื่องกิจกรรมย้อมผ้าฟรี ก็รู้สึกดีใจมากเลย และรีบมาทันที เพราะสมัยนี้ไม่ค่อยได้เห็นกิจกรรมแบบนี้แล้ว สมัยก่อนเวลาเขาย้อมผ้า จะมีรถป๋องแป๋งขี่จักรยานมาร้องเรียกแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้ว ผู้คนอาจจะเน้นสะดวกด้วยการซื้อใหม่ ซึ่งถ้าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ ตัวหนึ่งก็หลายร้อยบาท ตนเองอยากใส่เสื้อผ้าสีดำเพื่อแสดงความอาลัยก็เลยคิดว่าการนำผ้าเก่ามาย้อมเป็นสีดำ น่าจะดีที่สุด”
นางอรัญญากล่าวด้วยว่า ส่วนการแสดงความไว้อาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงจะใส่ชุดสีดำและบางโอกาสที่เป็นงานรื่นเริงหรือมีพิธีเล็กๆ ก็อาจติดเข็มกลัดโบดำแทน ขอเพียงเราทำด้วยความตั้งใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็เพียงพอ ทั้งนี้ผ่านมา ปกติตนจะใส่ชุดขาวช่วงเทศกาลกินเจ แต่เมื่อพระองค์ท่านเสด็จสวรรคต ก็เปลี่ยนมาแต่งดำแทน เพราะรู้สึกผูกพันกับพระองค์ท่านมาก พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะเรื่องผ้าไทยและงานศิลปาชีพ ทรงส่งเสริมให้คนไทยรักและภาคภูมิใจในผ้าไทยมาโดยตลอด
“ซึ่งเมื่อคิดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ก็รู้สึกซาบซึ้งและเสียใจอย่างสุดซึ้ง แต่ไม่ว่าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่ 9 หรือสมเด็จพระพันปีหลวง พระองค์ทั้งสองจะทรงอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป”