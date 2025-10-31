ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมพร สนับสนุน คณะเดินเท้าอ.ไชยา 600 กม.

ปธ.สภาฯ ท่องเที่ยวชุมพร สนับสนุน “คณะเดินเท้า 600 กม.”
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมพร ที่ติดตามข่าว “คณะเดินเท้า 600 กม.” พิสูจน์ความจงรักภักดีมาตั้งแต่ต้น เป็นตัวแทนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ได้แสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งที่กำลังปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ ด้วยการเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร จาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง และการเดินทางครั้งนี้คือ “ที่สุดแห่งศรัทธาและความมุ่งมั่น” และเป็นบทพิสูจน์แห่งความจงรักภักดีที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
“การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวทางกาย แต่เป็นการเดินทางของหัวใจที่น่าประทับใจที่สุด พวกเราขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคณะทุกท่าน ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ตลอดเส้นทาง และนำความตั้งใจอันบริสุทธิ์นี้ไปถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ” ดร.สุรินทร์ กล่าว
จากนั้น ดร.สุรินทร์ได้ซื้อรองเท้าแตะมอบให้คณะเดินเท้าทุกคนในระหว่างเดินเท้าผ่าน อ.เมืองชุมพร เนื่องจากมีฝนตกตลอดทาง ทำให้เท้าเป็นแผล พร้อมทั้งเลี้ยงข้าวกลางวันคณะนักเดินเท้าทั้งหมดด้วย
ข่าวแจ้งว่า เมื่อคณะเดินเท้าทั้งหมดเข้าพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้รับการดูแลและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วน ทั้งตำรวจทางหลวงชุมพรที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้คณะเดินเท้าตลอดเส้นทางในชุมพร สื่อมวลชนท้องถิ่นได้ติดตามรายงานและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง อาทิ เพจชุมพรฟ้าใหม่ เพจหนังสือพิมพ์ข่าวชุมพร ซึ่งร่วมบันทึกเรื่องราวความประทับใจในการเดินทางของคนไทยเพื่อถวายความอาลัยในครั้งนี้