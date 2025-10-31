เริ่มแล้ว เทศกาลลอยกระทงโคมไฟโคราช ประชาชนแห่ร่วมจุดเทียนถวายอาลัย

เริ่มแล้ว เทศกาลลอยกระทงโคมไฟที่โคราช ประชาชนแห่ร่วมจุดเทียนถวายอาลัย และฝึกทำริบบิ้น โบว์ดำนำไปกลัดเสื้อไว้ทุกข์ได้ตลอดทั้งปี
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวานนี้ (30 ตุลาคม 2568) เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ได้เปิดงานเทศกาลลอยกระทงพระประทีปพระราชทานและมหกรรมโคมไฟ 2568 เป็นคืนแรก ที่บริเวณตลาดน้ำบึงหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งการจัดงานได้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมในห้วงการไว้ทุกข์
โดยเริ่มด้วยพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน และประชาชนร่วมกันยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 93 วินาที นอกจากนี้ ผู้ที่มาร่วมในงาน ยังได้ฝึกทำริบบิ้นและโบว์สีดำ เพื่อนำไปกลัดเสื้อไว้ทุกข์แสดงความอาลัยได้ตลอดทั้งปี
ซึ่งงานเทศกาลลอยกระทงของเทศบาลตำบลหัวทะเล จะปรับเปลี่ยนรูปแบบบางกิจกรรมเพื่อให้มีความเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาล และคงความงดงามของประเพณีลอยกระทงไว้ครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนได้ทั้งสืบสานวัฒนธรรมและร่วมถวายอาลัยในเวลาเดียวกัน
โดยยกเลิกกิจกรรมที่เน้นความรื่นเริง เช่น การประกวดนางนพมาศและการแข่งขันเรืออีโปง ส่วนการแสดงคอนเสิร์ตและการจุดพลุยังคงมีอยู่ แต่เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็น “การถวายอาลัยและน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” ซึ่งศิลปินผู้ร่วมแสดงจะปรับบทเพลงและการแต่งกายให้เหมาะสมกับการจัดงาน ทั้งนี้ งานลอยกระทงพระประทีปพระราชทานและมหกรรมโคมไฟ 2568 ของเทศบาลตำบลหัวทะเล จะจัดยาวไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 นี้