ช็อก ผู้ต้องหา ตกใจ เจอตร.ขอตรวจค้น กลืนยาไอซ์ลงท้องทำลายหลักฐาน รีบนำส่งรพ.

ตร.นบพิตำ รวบผู้ต้องหายาเสพติดกลืน ไอซ์ หนีตำรวจ หามส่ง รพ.ท่าศาลา สาหัส
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำของวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา พ.ต.ท.ธรรมราช ส้มเขียวหวาน สว.สส.สภ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่อำเภอนบพิตำ หลังสืบทราบว่ามีสองสามีภรรยาลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่
เมื่อถึงบ้านเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พบสองผัวเมียอยู่ภายในบ้าน จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น แต่ฝ่ายสามีเมื่อเห็นตำรวจกลับตกใจ วิ่งหลบหนีเข้าห้อง ก่อนรีบกลืนยาไอซ์ของกลางจำนวนหนึ่งลงท้องเพื่อทำลายหลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่ไม่ทันสังเกตเห็น ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวทั้งสองไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.นบพิตำ ระหว่างนั่งรถไปโรงพัก ฝ่ายสามีเริ่มมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่สอบถามจนเจ้าตัวยอมรับว่าได้กลืนยาไอซ์ลงท้องเพื่อหนีความผิด
พ.ต.ท.ธรรมราช จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนบพิตำ แพทย์ได้ทำการล้างท้องเป็นการด่วน แต่เนื่องจากปริมาณยาไอซ์ที่กลืนลงไปมีมาก เกรงจะเกิดอันตรายร้ายแรง จึงประสานส่งต่อโรงพยาบาลท่าศาลาเพื่อรักษาอาการอย่างใกล้ชิด ขณะนี้แพทย์ยังคงเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นอุทาหรณ์ของผู้ที่คิดจะหนีความผิดด้วยวิธีเสี่ยงอันตรายเช่นนี้