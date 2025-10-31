บุก ‘รังคนจีน’ ในหมู่บ้านหรูชลบุรี เจอแท่นผลิตสารยาเค รีบเททิ้งลงส้วมตบตาจนท. อ้างทำเสพเอง

สนธิกำลังบุก ‘รังคนจีน’ ในหมู่บ้านหรู เจอแท่นผลิตสารยาเค แถมหัวหมอเทสารตั้งต้นลงส้วม ค้นเจอยาไอซ์-ยาเค เพียบ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา, สภ.หนองปรือ, สภ.ห้วยใหญ่, ตำรวจท่องเที่ยว , ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง , และ ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง สนธิกำลังกว่า 40 นาย เข้าปิดล้อม 2 หลังภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนสายห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังจากมีการขยายผลมาจากกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน ซึ่งถูกจับในข้อหา ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายาเค หรือ พ็อตเค ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ก่อนหน้านี้ (เมื่อ 2 วันก่อน)
จากการเข้าปิดล้อม บ้านหลังดังกล่าวเป็นลักษณะบ้านทาวน์โฮม 2 ชั้น สร้างติดกัน โดยตำรวจมีการกระจายกำลังปิดล้อม ก่อนจะเข้าตรวจค้นบ้านทั้ง 2 หลังพร้อมกัน หลังแรกจากการเข้าตรวจสอบพบ ชายชาวจีน 2 คน และ หญิงชาวเวียดนาม 1 คน นั่งอยู่ในบ้าน ตำรวจจึงแสดงตัวขอตรวจค้น พบยาเคอยู่ในจานกินข้าว , กระปุกใส, และ ถุงพลาสติกใส พร้อมกับอุปกรณ์เศษยาเควางอยู่ที่โต๊ะรับแขกจำนวนมาก อีกทั้งยังพบยาไอซ์แบบเกรดใส น้ำหนักรวมกว่า 5 ขีด (500 กรัม) พร้อมอุปกรณ์เสพยาไอซ์ วางกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณบ้าน และยังพบบุหรี่ไฟฟ้ายาเค หรือ พ็อตยาเค 2 อัน ตำรวจจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งจากการตรวจยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าว คนจีนที่อยู่ในบ้าน ซึ่งให้การยอมรับว่าเป็นเจ้าของยาเสพติดทั้งหมดคือ นายไคหยู่ หลิน อายุ 38 ปี โดยอ้างว่าซื้อมาเสพเอง โดยคนที่ซื้อมาให้เป็นสาวเอ็นเตอร์เทน (เด็กเอ็นฯ) ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา พร้อมทั้งยืนยันกับตำรวจว่าตนเองซื้อมาเสพเท่านั้นไม่ได้นำไปขายให้ใคร ส่วนเพื่อนที่อยู่ในบ้าน เป็นชายชาวจีน 1 คน และ หญิงชาวเวียดนาม 1 คน โดยทั้ง 2 คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ตำรวจค้นเจอภายในบ้าน
ส่วนบ้านหลังที่ 2 ตำรวจต้องตกตะลึง เมื่อขณะที่เข้าตรวจสอบพบว่ามีชายชาวจีน ทราบชื่อว่า นายซวงฉี่ เจียน อายุ 46 ปี สัญชาติจีน เชื้อสายมาเลเซีย วิ่งหนีไปบริเวณห้องน้ำชั้น 2 และ พยายามเทสารเคมี จากโหลขวดแก้วสีน้ำตาล จำนวน 2 ขวด ลงในชักโครรก จนเกลี้ยงขวด ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวพร้อมทั้งตรวจค้นภายในบ้านพบ อุปกรณ์คล้ายกับเป็นอุปกรณ์ผลิตสารเคมี ยี่ห้อภาษาจีน โดยอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมยังไม่เคยผ่านการใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดคล้ายกับเป็นอุปกรณ์ผลิตยาเค แบบผสมสารเคมีเอง
นอกจากนี้ยังพบ สารเคมี ประเภอโซเดียม , เมทานอล , และอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสารเคมีชนิดใด รวมถึงซองซิบ พลาสติกใส จำนวนมาก จำนวนจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
ขณะที่ นายซวงฉี่ ให้การอ้างว่าตัวเองทำหน้าที่เฝ้าบ้านหลังดังกล่าวให้กับ นายจ้างชาวไต้หวัน ได้ประมาณ 1 ปี โดยนายจ้าง บอกว่ากำลังเปิดบริษัทเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีบางอย่าง แต่ไม่รู้ว่าเป็นสารเคมีประเภทไหน ส่วนนายจ้างจะเดินทางไปๆ มาๆ ทุกครั้งที่มาจะนำสารเคมีมาด้วย พร้อมทั้งยอมรับว่ามีการเทสารเคมีลงไปในชักโครก เนื่องจากนายจ้างสั่งไว้ว่าหากมีเจ้าหน้าที่มาตรวจและเห็นสถานการณ์ไม่ดี ให้รีบทำลายสารเคมีลงในชักโครกทันที โดยตนเองเห็นว่ามีตำรวจบุกเข้ามาตรวจค้นจึงตัดสินใจเทสารเคมีลง ชักโครกดังกล่าว
สำหรับการตรวจค้นบ้านชาวจีนในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก พลตำรวจโท ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ได้สั่งให้ชุดสืบสวน ของแต่ละโรงพักในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง กว่าล้างจับกุมกลุ่มคนจีนที่มีการกระทำผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติด จนล่าสุดมีการจับกุมกลุ่มคนจีนลักลอบกระทำความผิดผลิตบุหรี่ไฟฟ้ายาเค (พ็อตเค) และให้การสะท้อนว่ามีแหล่งผลิตอยู่ในเขตพื้นที่ สภ.ห้วยใหญ่ และตัวการใหญ่กำลังเก็บข้าวของหลบหนีออกนอกประเทศไทย จึงได้มีการสนธิกำลังจากหลายหน่วยงานเข้าทำการตรวจสอบบ้านคนจีน และสามารถยึดของกลางได้จำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ คำให้การของกลุ่มชาวจีนกลุ่มนี้ และ เชื่อว่าอุปกรณ์ เป็นแท่นผสม สารเคมี เพื่อผลิตยาเค แต่คนจีนที่ตำรวจควบคุมตัวได้ยังให้การไม่เป็นประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตามจะได้ทำการสืบสวนขยายผล ถึงตัวการใหญ่ต่อไป