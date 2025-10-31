คนร้ายกระหน่ำยิง อาสาสมัครทหารพราน ดับกลางถนน ก่อนเข้าชิงปืน9ม.ม.หลบหนี

คนร้าย สวมชุดฮิญาบอำพราง ก่อนขี่ จยย.กระหน่ำยิง อาสาสมัครทหารพราน ดับกลางถนน เข้าชิงปืน9ม.ม.หลบหนี
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ต..อ..ศุภชัช ศุภกิจจารักษ์ ผกก.สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิต ริมถนน 4060 สายสาวอ – ตะโละหะลอ ช่วงบริเวณบ้านสาวอฮูลู ม.2 ต.สาวอ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมขอกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบ รถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสกู๊ปปี้ สีดำ ทะเบียน 1 กต 1752 นราธิวาส ล้มตะแคงอยู่ริมถนน และมีผ้าห่มนวมสีฟ้าวางอยู่ที่บริเวณที่พักเท้า พร้อมด้วยนกกรงหัวจุก จำนวน 2 ตัวถูกขังอยู่ในกรงนก 2 กรง ส่วนศพผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่บนถนนบริเวณช่วงท้ายของรถ จยย. ทราบชื่อ คือ อส.ทพ.มะกอเซ็ง อายุ 48 ปี ชาว จ.ยะลา ซึ่งเป็นอาสาสมัครทหารพรานชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน เอ็ม.16 ที่บริเวณศรีษะ แผ่นหลัง หน้าอก ลำตัวและขา พรุนไปทั้งร่าง จำนวนกว่า 10 นัด ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืน เอ็ม.16 ตกอยู่ จำนวน 20 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่ในช่วงลาพัก ได้ขี่รถ จยย.ออกจากบ้านพักในพื้นที่ ม.2 ต.กาลูปัง อ.มัน จ.ยะลา โดยได้นำนกกรงหัวจุก จำนวน 2 ตัว ไปร่วมเข้าการแข่งขันชิงรางวัลจนได้รับชัยชนะเป็นผ้าห่มนวม 1 ผืน
จากนั้นได้ขี่รถ จยย.เพื่อกลับบ้านพัก เมื่อถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้าย จำนวน 2 คน แต่งกายอำพรางตัวด้วยชุดฮิญาบแบบผู้หญิง ขี่รถ จยย. เป็นพาหนะ ขับเข้าประชิดให้คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายใช้อาวุธปืน เอ็ม.16 ยิงใส่ร่างผู้เสียชีวิต จำนวน 20 นัดซ้อน เมื่อถูกกระสุนปืนรถ จยย.ได้เสียหลักล้มคว่ำ แล้วคนร้ายได้จอดรถ จยย.ให้คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายที่ทำหน้าที่เป็นมือปืน เดินลงไปหยิบอาวุธปืนพก ขนาด 9 ม.ม. จำนวน 1 กระบอก ของผู้เสียชีวิตที่เหน็บไว้ที่เอว แล้ววิ่งไปซ้อนท้ายรถเพื่อนที่ติดเครื่องอยู่หลบหนีไป โดยขี่รถ จยย.วกกลับเข้าไปในพื้นที่เส้นทาง อ.รือเสาะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นมือการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่รายวัน