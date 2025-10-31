คู่รักทะเลาะกัน แฟนสาว บอกขอสงบสติอารมณ์ที่ระเบียง พลัดตกตึกชั้น 5 เจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุมีบุคคลพลัดตกจากที่สูง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งริมถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยฯ เข้าตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง 5 ชั้น พบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย ทราบชื่อคือ น.ส.เจี๊ยบ (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี พลัดตกลงมาจากชั้นที่ 5 นอนอยู่ด้านหลังตัวอาคารในสภาพบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน
สอบถาม น.ส.เหมียว (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี ซึ่งเป็นแฟนสาวของผู้บาดเจ็บ ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มีปากเสียงกันเรื่องความหึงหวง โดยผู้บาดเจ็บมีอาการน้อยใจและขอนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ริมระเบียงเพียงลำพัง กระทั่งไม่นานได้ยินเสียงคล้ายปีนข้ามระเบียง เมื่อหันไปดูก็พบว่าผู้บาดเจ็บกำลังห้อยตัวอยู่ขอบระเบียง จึงรีบเข้าไปช่วยดึงไว้แต่ไม่ทัน ร่างของแฟนสาวร่วงตกลงมาด้านล่างได้รับบาดเจ็บดังกล่าว