ชาวบ้านชายแดน ผิดหวังรบ.ลงนามถอนอาวุธ เมินความเดือดร้อนปชช.-ทหารที่สูญเสียเลือดเนื้อ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ชาวบ้านชายแดนที่อยู่ใกล้กับตัวปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ต่างผิดหวังกับรัฐบาลอนุทิน ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชายแดนได้ เหมือนอย่างที่พูดไว้ รวมไปถึงคณะกรรมการต่างๆที่ไปลงนาม การถอนอาวุธและอื่นๆ ซึ่งดูเหมือนจะเกรงกลัวเกรงใจเขมร เช่นปัญหาชายแดนที่ปราสาทตาควาย ที่ถูกเขมรเข้ามายึดพื้นที่ก็ยังไม่แก้ไขและเอามากลับคืนมาได้ กลับจะให้มีการถอนอาวุธถอนกำลังออกไป ทั้งที่ปราสาทตาควายเป็นของเรา สงสารทหารที่สู้รบเอาชีวิตไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย มีทั้งเสียชีวิต พิการ จำนวนหลายราย กลับต้องสูญเปล่า
นายสุนทร คำจันทร์ อายุ 59 ปี ชาวบ้านไทยนิยมพัฒนา ตำบลบักได อ.พนมดงรัก บอกว่า ชาวบ้านชายแดนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปลงนามบันทึกถอนอาวุธและอื่นๆ กับเขมร เพราะเขมรไว้ใจไม่ได้ รวมไปถึงผิดหวังกับรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชายแดนได้เหมือนอย่างที่พูดไว้ ก่อนที่จะมาเป็นนายกฯ ปราสาทตาควายก็ยังเอากลับมาไม่ได้แล้วจะไปถอนอาวุธถอนกำลังอีก ที่ผ่านมาชาวบ้านหวังว่าจะเด็ดขาดเอาปราสาทเราคืนมาให้ได้ ชาวบ้านก็พร้อมให้ความร่วมมือที่จะอพยพเปิดพื้นที่ให้ทหารทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่กลับมาถอนอาวุธถอนปรับกำลังกันมันสมควรหรือไม่ ถ้าถอนกันออกมา ปราสาทตาควายที่เขมรมาอยู่ก็เป็นของเขา ผิดหวังจริงๆ สงสารทหารที่ต่อสู้สูญเสียชีวิตและพิการ ที่ต่อสู้ไปก็สูญเปล่า
นางปราณี พาจุตันทะโร อายุ 63 ปี ชาวบ้านไทยสันติสุข บอกว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการลงนามถอนกำลังถอนอาวุธหนัก พวกเขมรมันไว้ใจไม่ได้และมันคงไม่ถอนตามสัญญาแน่ เราอยู่ชายแดนจะลำบาก นายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ตรงนี้นายกห่วงประชาชนบ้างไหม ประชาชนแขนขาดขาขาดตายไป ประชาชนลำบากถ้าถอนกำลังเขมรจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่รู้จะขึ้นมาปล้นเราตอนไหนอีก เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอก ปราสาทตาควายตอนนี้เขมรก็ยังอยู่ใกล้ๆ น่าจะให้ชาวบ้านฝั่งเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆปราสาทได้เหมือนกับพวกเขมรบ้าง ที่ผ่านมาทหารของเรามีทั้งตายและขาขาด ยังไม่รวมที่ผ่านๆมามีอีกเยอะที่ต้องสูญเสีย เขาห่วงไหม ชาวบ้านบ้านก็ลำบากทหารเองก็แย่ ไม่ใช่ว่าทหารจะไปรบเองโดยไม่ได้รับคำสั่งได้ที่ไหน ก็ต้องรอคำสั่งเขา สั่งถอยก็ต้องถอยสั่งให้อยู่ก็ต้องอยู่
นางปราณี ฝากถึงรัฐบาลว่าอย่าไปยอมเขมรมันเลย เสี่ยงยายคนเดียวมันจะไหวไหมมันต้องเสียงคนเยอะๆช่วยกัน ให้รัฐบาลเห็นใจคนที่อยู่ชายแดนหน่อยเขาอยู่กันยากลำบาก ท่านอยู่แต่เมืองกรุงไม่รู้อะไรหรอก ที่นี้รายละเอียดมันเยอะ แต่ละวันไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง ก่อนจะลงนามอะไรสักอย่างให้คิดก่อน เรื่องเปิดด่านก็เหมือนกันให้คิดก่อนไตร่ตรองให้ดีด้วย ท่านนายกและท่านที่มีอำนาจทั้งหลาย ชาวบ้านเขาลำบากจะไปทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้ หลังจากอพยพกลับมาเกือบสองเดือนถึงจะเข้าไปกรีดยางพาราได้ และต้องแอบเข้าเพราะทหารเขาไม่ให้เข้าไปลำบากมาก เพราะเราไม่ได้มีเงินเดือนเหมือนท่านนายก เราแค่รับจ้างไปวันๆค่าน้ำค่าไฟเราก็ต้องจ่าย