ตร.บุกบ้านเช่า ค่าไฟพุ่งผิดปกติ รวบ 4 คนจีน พูดไทยไม่ได้ ยกมือขอมอบตัว ผงะ ซิมบ็อกซ์เพียบ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน ภ.จว.เชียงราย ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจตรี มานพ สนากูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พันตำรวจเอก พัสกร ธวัชเชียงกุล ผู้กำกับการสืบสวน จังหวัดเชียงราย ได้ทำการควบคุมตัว 1.Mr.Yin Peng 2.Mr.Huang Jianjian 3.Mr.Luo Quanqing 4.Mr.Huang Yuanping พร้อมของกลาง อุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ ซิมบ๊อกซ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมาก
โดยการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าที่เช่าในพื้นที่ ชุมชนดอยเขาควาย หมู่ 23 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้มี กลุ่มคนจีน มาเช่าพักอาศัย โดยกลุ่มคนจีนดังกล่าวมีพฤติการณ์น่าสงสัยว่าจะกระทำการผิดกฏหมาย จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนจะเฝ้าสังเกตการณ์ หลังจากที่ได้ทำการสืบสวนหาข่าว ได้พบว่าบ้านเช่าหลังดังกล่าวมีการใช้ไฟฟ้าอย่างผิดปกติ ต่อมาได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอำพรางตัวเข้าไปตรวจสอบหาข่าว
ขณะที่กำลังหาข่าวอยู่บริเวณบ้านเช่าหลังดังกล่าว ได้พบคนจีน 1 คน เดินออกจากบ้านเช่าหลังดังกล่าว เมื่อคนจีนคนดังกล่าวพบเจ้าหน้าที่จึงมีอาการตกใจ และได้วิ่งกลับเข้ามาในบ้านเช่าหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่อำพรางจึงได้ติดตามอย่างใกล้ชิด เมื่อมาถึงห้องโถงของบ้านเช่า ได้พบ กลุ่มบุคคลจีนอีกจำนวน 3 คนกำลังนั่งอยู่หน้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเปิดทำงานอยู่ และได้มีอุปกรณ์ต่อพ่วงสายแลนด์จำนวนมาก บุคคลทั้ง 4 ได้ยกมือขึ้นในลักษณะยอมจำนน โดยไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากกลุ่มคนจีนดังกล่าวไม่สามารถพูดภาษาไทยได้
แต่จากการสังเกตของเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนมากวางอยู่เต็มห้องโถง จึงได้ให้บุคคลทั้ง 4 นั่งลง แล้วได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาเพื่อดำเนินการต่อไป