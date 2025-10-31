ตร.สกัดจับ น้าไข่แดง ขนยาบ้าเฉียด 6 แสนเม็ด ส่งใต้ เพิ่งพ้นโทษต้นปี ออกมาตั้งเครือข่ายใหม่อีก
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรและสุราษฎร์ธานี ที่ติดตามเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดจากภาคกลางลงสู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยใช้ระบบวิเคราะห์เส้นทาง Big Data จนพบรถต้องสงสัย 2 คัน ใช้วิธี “รถนำ–รถขน” วิ่งเลี่ยงถนนหลัก คือถนนสายเพชรเกษม และสายเอเชีย 41 จนสามารถสกัดรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า สีบรอนซ์เงิน บนถนนเอเชีย (ทล.41) ช่วงหลัก กม.19+600 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร และพบยาบ้าจำนวนมากบรรจุในถุงดำ 3 ถุง รวม 590,000 เม็ด มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท ก่อนขยายผลจับรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน สีขาว ซึ่งเป็นรถนำทาง ได้อีกคันที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย 1.นายมนตรี หรือ “ไข่แดง” (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี หัวหน้าเครือข่าย ทำหน้าที่ขับรถนำทาง 2.นายพลากรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี คนขับรถขนยาเสพติด 3.นายอัสฟารีส อายุ 20 ปี ผู้ช่วยบอกเส้นทาง และ 4.นายชาญ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี เยาวชน ผู้ช่วยบนรถนำทาง
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
สอบสวนเบื้องต้น นายพลากรณ์ให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากนายมนตรี เป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อขนยาเสพติดจากพื้นที่ปริมณฑลไปส่งใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ส่วนเยาวชนอายุ 17 ปี และนายอัสฟารีส ถูกหลอกลวงให้เข้าร่วมโดยอ้างว่าเป็นเพียง “ผู้ช่วยดู GPS” แลกค่าจ้าง 5,000 บาท เพื่อหาเงินใช้หนี้จากการเล่นเกมออนไลน์
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติพบว่า นายมนตรี หรือ “น้าไข่แดง” เคยถูกจำคุกในคดียาเสพติดหลายครั้ง และเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อช่วงต้นปี 2568 ก่อนกลับมาก่อตั้งเครือข่ายใหม่อีกครั้ง จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป.ดำเนินคดีและสืบสวนขยายผลต่อไป