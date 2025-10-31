บุกค้นบ้าน ‘ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน’ ในสุพรรณ ครอบครองปืน-กระสุนผิดกม.อื้อ โดน 7 ข้อหา

สภ.ทุ่งคลี สุพรรณบุรี บุกทลายรังปืน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อดังขายปืนออนไลน์ ปืนเก็บเสียงของกลางเพียบ โดนตั้งข้อหาหนัก
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ สภ.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ วงษ์เวียงจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.จารุต อัตตดิเรก ผกก.สภ.ทุ่งคลี ร่วมกับ พ.ต.ท.ชัยยุทธ ช่างทอง รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งคลี พ.ต.ท.อรุณ เลิศสงคราม สว.สส.สภ.ทุ่งคลี และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ทุ่งคลี นำหมายค้นที่ ค507/2568 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจค้นบ้านพัก นายสุพัต อายุ 49 ปี ผู้ต้องหา ใน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เบื้องต้นทราบว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้น ต.โคกช้าง
เบื้องต้นพบของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย1.อาวุธปืน GLOCK 19 Gen5 ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก 2.แม็กกาซีน ขนาด 9 มม. จำนวน 2 อัน 3.อาวุธปืนยาว ชนิดเดี่ยว ลูกกรด ขนาด .22 หมายเลข ยี่ห้อ RUGER 1 กระบอก 4.แม็กกาซีน ขนาด .22 จำนวน 1 อัน 5.ท่อลดเสียงอาวุธปืนสวมใส่กับอาวุธปืน ขนาด .22 จำนวน 1 อัน (เครื่องเก็บเสียงอาวุธปืน) 6.เครื่องกระสุนปืนขนาด 9 mm. จำนวน 45 นัด 7.เครื่องกระสุนปืนขนาด .22 LR จำนวน 35 นัด 8.อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ จำนวน 4 กระบอก 9.ปลอกกระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 109 ปลอก 10.ปลอกกระสุนปืน ขนาด .22 LR จำนวน 262 ปลอก
11.ปลอกกระสุนปืน ขนาด .38 จำนวน 2 ปลอก 12.ปลอกกระสุนปืน ขนาด .22 แม็กนัม จำนวน 2 ปลอก 13.กระสุนโดน (หัวจีบ) ใช้กับปืนอัดลม ขนาด 4.5 มม. (เบอร์1) 14.ลำกล้องปืน 12 เกลียว จำนวน 1 ท่อ 15.โดรนใช้เพื่อการเกษตร จำนวน 1 ลำ 16.เครื่องกลึงสำหรับไว้ดัดแปลงอาวุธปืน จำนวน 1 เครื่อง 17.เลื่อยยนต์ใช้สำหรับตัดไม้ จำนวน 1 เครื่อง
หลังจากนั้นได้นำตัวมาสอบสวน พร้อมแจ้งข้อหา 7 ข้อหา ประกอบด้วย 1.พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ 2.ทำประกอบ ซ่อมแซ่ม เปลี่ยนลักษณะ มี ใช้ ซึ่งอาวุธปืนนอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.อาวุธปืน 3.มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (ปืนอัดแก๊ส) 4.มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 5.มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 6.มีเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต (พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545) และ 7.มีไว้ครอบครองโดรนโดยไม่ขึ้นทะเบียน (พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498)
พ.ต.อ.จารุตกล่าวว่า การตรวจค้นดังกล่าวเป็นช่วงระดมกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามนโยบายของรัฐบาล ห้วงวันที่ 27 ต.ค.-2 พ.ย.68 โดยตำรวจภูธรภาค 7 มีจำนวน 37 เป้าหมาย ซึ่งเป็นการตรวจค้นเครื่องเก็บเสียงอาวุธปืน ซี่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย จากทาง ตร.ภาค 1 และได้ขยายผลมาถึงผู้สั่งซื้อ ซึ่งผู้ต้องหาเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้สั่งซื้อ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต.ทุ่งคลี จึงทำการตรวจค้น และพบเป้าหมายตามที่ ภาค 1 ส่งมา พร้อมด้วยอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายอีกหลายรายการ ทางตำรวจ สภ.ทุ่งคลี จึงนำกำลังเข้าจับกุมดังกล่าว
ต่อมา พ.ต.อ.เฉลิมวุฒิ เดินทางไปสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้น เพื่อสืบสวนขยายผลผู้ในการผลิตอาวุธของกลางต่างๆ ว่านำไปใช้ประโยชน์เพื่ออะไร อย่างไร มีการซื้อขายหรือไม่อย่างไร รวมทั้งซื้อขายทางออนไลน์ หรือไม่ โดยจะทำการสืบสวนเส้นทางบัญชีการเงินของผู้ต้องหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หากพบว่าการกระทำผิดของผู้ต้องหา รวมทั้งเส้นทางการเงิน จะแจ้งข้อหาและดำเนินคดีขยายผลในส่วนผู้เกี่ยวข้องต่อไป