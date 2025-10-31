หนุ่มเช่าบ้านเดือนละ 3 หมื่น ซุกบุหรี่ไฟฟ้า ตร.นนท์บุกทลาย ของกลางเกือบ 8 หมื่นชิ้น 24 ล้านบาท

ตร.นนท์ บุกจับคลังบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ 80,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 24 ล้านบาท
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนบุรี พ.ต.อ.จิรายุ วานิชกูล ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.อภิศักดิ์ โชติกเสถียร ผกก.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.ศุภชัย ศรีศักดิ์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.ท.ศราวุธ แสงทอง สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 939/2568 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่ 8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังสืบทราบว่าเป็นที่สถานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก
บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จากการตรวจค้นภายในบ้านพบบุหรี่ไฟฟ้าประมาณ 80,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 24,000,000 บาท อาวุธปืนพกขนาด 9 มม. จำนวน 2 กระบอก กระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวน 70 นัด โทรศัพท์มือถือ 8 เครื่อง ไอแพด 2 เครื่อง พร้อมจับกุมผู้ที่อยู่ในบ้านไว้ทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายธวัชชัย อายุ 32 ปี นายวุฒิโรจน์ อายุ 34 ปี และนายวิชญ์วัฒน์ อายุ 30 ปี พร้อมยึดของกลางทั้งหมด
จากการสอบสวนนายธวัชชัยให้การว่า เช่าบ้านหลังนี้มาได้ประมาณ 6 เดือน ค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท เพื่อเก็บบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ปกติจะไม่มีคนเฝ้า สินค้าจะขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่โทรศัพท์มาสั่งซื้อขายกันเป็นประจำ ไม่ได้เปิดขายทางออนไลน์ ขายปลีกตัวละ 160 บาท ขายมาได้ประมาณ 3-4 เดือน ส่วนของกลางที่พบเป็นจำนวนมากเพราะสินค้าตกค้าง ซึ่งหลังจากที่หน่วยงานรัฐสั่งปราบปรามอย่างหนักจึงทำให้ขายออกไม่ได้
ขณะที่ พล.ต.ต.เดชรพีกล่าวว่า ของกลางเป็นปืน 2 กระบอก ยี่ห้อซิกซาวเวอร์ ขนาด 9 มม. บุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 70,000-80,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 24 ล้านบาท จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การว่าขายบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณ 4-5 เดือน ส่วนเครือข่ายที่ร่วมจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าคาดว่าน่าจะเป็นชาวมาเลเซียที่ค้าขายด้วยกัน ฝากถึงเยาวชนที่จะคิดจะสูบบุหรี่ไฟฟ้า ขอให้นึกถึงสุขภาพของตัวเองดีกว่า
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ผู้ใดช่วย ซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของตนรู้ว่าเป็นของที่ยังมิได้เสียภาษี หรือของต้องจำกัด หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังไม่ได้ผ่านศุลกากร
จากนั้นควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป