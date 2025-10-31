ตร.รวบชายรับจ้างเปิดบัญชีม้า 7 หมายจับ พบประวัติทำผิดทางออนไลน์ 14 คดี เจอยาบ้าอีก 60 เม็ด
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ,พ.ต.อ.รุ่งฤทธิ์ รัตนภักดี ผกก.สภ.ฉลอง , พ.ต.ท.พีรสิทธิ์ หนูพยันต์ รอง ผกก.สส.สภ.ฉลอง พร้อมทั้งฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรฉลอง
ได้จับกุมตัว นายนันทชัยหรือตู่ (นามสมมติ) โดย นายนันทชัยหรือตู่ ได้มี หมายจับ ข้อหาเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์หรือบัญชีม้า จำนวน 7 หมายจับ และมีประวัติความผิดคดีทางเทคโนโลยีอีกจำนวน 14 คดี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯได้ทำการสอบถามและขยายผลเพื่อที่จะทราบถึงขบวนการในการซื้อขายบัญชีธนาคารต่อไป
ในการจับกุมตัว นายนันทชัยหรือตู่ ได้พร้อมทั้ง ยาบ้าจำนวน 60 เม็ด และยาไอซ์ จำนวน 1.59 กรัม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แจ้งข้อกล่าวหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต , เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แมทเอมแฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ส่งพนักงานสอบสวนสภ.ฉลอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป