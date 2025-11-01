ระทึกกลางดึก! ไฟไหม้บ้านทรงไทยเก่าแก่ของนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม ร.ต.อ.เปล่ง พานแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา จาก.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชน หมู่ 4 ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
รถดับเพลิงจาก อบต.-เทศบาล หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เข้าควบคุมเพลิง เป็นบ้านไม้ทรงไทย ด้านหน้าปลูกเป็นปูน ยกพื้นสูง เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ใช้เวลากว่า 30 นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้
หลังเพลิงสงบ ตรวจสอบพบว่าบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหาย และมีบ้านใกล้เคียงเสียหายบางส่วน ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเสียหาย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านต้นเพลิง เล่าว่า ขณะเกิดเหตุกำลังนอนอยู่ภายในบ้าน ได้กลิ่นเหม็นไหม้คล้ายควันไฟ จึงรีบออกมาดู พบควันพวยพุ่งออกจากบ้านหลังดังกล่าว จึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดับไฟ
สำหรับบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านของ กำนัน ดร.ธวัชชัย นิมา รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเคยพักอาศัยอยู่ แต่ปัจจุบันย้ายไปอยู่กรุงเทพฯ ไม่มีผู้พักอาศัย โดยมีผู้ดูแลบ้านมาคอยตรวจดูในช่วงเย็นทุกวัน แต่ไม่ได้พักอยู่ในบ้าน ทั้งนี้ ได้ตั้งระบบไฟฟ้าเปิด-ปิดอัตโนมัติไว้ตั้งแต่เวลา 18.00-06.00 น. แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใด
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า อาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นยังไม่สามารถประเมินได้
ได้กันพื้นที่เกิดเหตุ ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์ หลักฐาน เข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย