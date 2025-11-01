แม่พาลูกสาววัย14 แจ้งความ ถูกลวงไปรุมทำร้ายในรีสอร์ต ตร.ออกหมายเรียก3มือตบรับทราบข้อหา
จากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่ง โพสต์คลิปพร้อมข้อความ #ขอความเป็นธรรม ให้กับลูกสาวค่ะ เด็ก 3 คนในคลิป ได้ล่อลูกสาวไปรุมตบทำร้ายร่างกาย ตบตี ทำให้ฟกช้ำทั้งตัว ตาเขียว ตอนนี้ลูกยังไม่กล้ากลับบ้าน ไม่กล้าพบเจอใคร ตอนนี้ไปแจ้งความแล้วค่ะ #คลิปเป็นวันเดียวกันหมด โดยในคลิป เห็นว่ามีเด็กผู้หญิงวัย 14 ปี กำลังถูกตบทำร้ายภายในรีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยสามคลิป ทำร้าน 3 คนสลับกันไป
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้พบกับนางสาวรุซนาณี อายุ 36 ปี ชาว ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook บัญชีดังกล่าวและเป็นแม่ของเด็กผู้หญิงที่ถูก ทำร้ายในคลิป
โดยนางรุซนาณี เล่าว่า ตนไม่ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใดแต่ตนพึ่งมาทราบข่าววันนี้เนื่องจากเมื่อวานเห็นลูกตัวเองตาช้ำตนจึงได้พยายามสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนลูกสาวจะจะส่งคลิปมาให้ดู แล้วได้บอกว่า ลูกสาวมีปัญหากับเพื่อนเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว แต่หลังจากนั้นได้เคลียร์ใจกันจนกระทั่งเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนดังกล่าวได้นัดไปเจอกันที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง ก่อนจะถูกรุมทำร้ายและถ่ายคลิปไว้ดังกล่าวซึ่งตนพอเห็นคลิปก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากอยากขอความเป็นธรรมให้ลูกสาว และตอนนี้กำลังจะพาตัวลูกสาวไปแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พา น้องปาล์ม สาวอายุ 14 ปี ซึ่งเป็นคนที่ถูกทำร้ายในคลิป พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
จนกระทั่งเวลา 00.30 น. ชุดสืบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ได้ติดตามเชิญตัวหญิงสาว 2 ราย ซึ่งเป็นคนที่มารับน้องปาล์มไปที่โรงแรม และอีกคนเป็นคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ มายัง สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อสอบปากคำ จนทำให้รู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งสามรายแล้ว และพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสามรายมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทางด้านน้องปาล์ม (ผู้เสียหาย) เล่าให้ฟังถึงต้นตอของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า ก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา แฟนเก่าของหนึ่งในคนที่ลงมือทำร้ายตนได้พยายามติดต่อมาพูดคุยเพื่อที่จะจีบตน แต่ตนก็ไม่ได้สนใจและไม่เล่นด้วย บังเอิญว่าหนึ่งในผู้หญิงที่รุมทำร้ายตน ซึ่งเป็นแฟนเก่าของผู้ชายคนนั้นเกิดการหึงหวง และมีการทักมาด่าตน แต่หลังจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจกันแล้ว และตกลงกันว่าจะไม่มีปัญหาอะไรกันอีกในเรื่องที่ผ่านมา
จนกระทั่งวันเกิดเหตุคือวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อนของตนได้ชวนตนออกไปนั่งเล่นที่โรงแรม และมีการมารับตนไปจากหอพัก ตนก็ไป เมื่อไปถึงก็พบว่ากลุ่มคู่กรณีทั้งสามรายอยู่ในห้อง รวมทั้งบุคคลอื่นอีกประมาณ 6-7 คน เมื่อตนเข้าไปในห้องคู่กรณีได้เปิดฉากทำร้ายซึ่งตอนนั้นตนก็พยายามพูดร้องขอให้คนทั้งหมดหยุดทำร้ายตนแต่ก็ไม่มีใครฟังหลังทำร้ายตนเสร็จ คนที่ไปรับตนก็ได้กลับมาส่งที่ห้องพัก ตอนนั้นตนรู้สึกกลัวเลยไม่กล้าบอกแม่และได้โทรศัพท์ให้เพื่อนที่อยู่อำเภอเคียนซามารับไปอยู่ที่บ้านด้วย จนกระทั่งตอนนี้ตนรู้สึกกลัวเป็นอย่างมาก และยังไม่หายจากอาการได้รับบาดเจ็บ