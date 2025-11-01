ทหารเมียนมา เร่งทำลายเคเคปาร์ค ต่างชาติทะลักเข้าไทยทะลุ 1,600 คน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ตาก ถึงสถานการณ์การทำลายเมืองเคเคปาร์ค แหล่งสแกมเมอร์ออนไลน์ชื่อดังระดับโลก ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มทุนจีนสีเทาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่บ้านเอ่งจีเมี่ยง อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ 9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
โดยทหารเมียนมาและกองกำลังบีจีเอฟร่วมกันระเบิดทำลายอาคารสำนักงาน เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา มากถึง 4 รอบ จนถึงกลางคืน เสียงระเบิดดังก้องมากถึงเขตฝั่งไทย และมีเศษวัสดุก่อสร้าง (เศษปูน) จากแรงระเบิด กระเด็นลอยข้ามแม่น้ำเมยมาตกลงใส่หลังคาชาวบ้านใกล้กันกับบ้านจนเป็นรูโบ๋ จำนวน 1 หลัง แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งชาวบ้านหลังดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบแล้ว สำหรับจุดทิ้งระเบิดห่างจากชายแดนไทย 500 เมตร
สำหรับยอดบุคคลต่างด้าวล่าสุด ต่างชาติและชาวไทย ที่หนีข้ามมาจากเมืองเคเค ปาร์ค จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ประจำวันที่ 1 พ.ย.2568 มีชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวน 1,594 รายแยกเป็นชาย 1,329 รายและหญิง 265 ราย ทั้งหมด 28 สัญชาติ สัญชาติที่มากที่สุดคือ อินเดีย 465 คน ฟิลิปปินส์ 220 คน จีน 185 คน เวียดนาม 151 คน และเอธิโอเปีย 130 คน ตามลำดับ
สำหรับการคัดกรองและดำเนินคดีชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ด่านพรมแดนแม่สอด เมียวดี 2 ที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จำนวน 860 คน สภ.แม่สอด 712 คน ถูกเทียบค่าปรับลักลอบข้างแดน 439 คน ไม่ชำระค่าปรับ 241 คน ต้องเข้าเรือนจำแม่สอด เทียวค่าปรับเป็นสัญชาติไทย จำนวน 32 คน เข้าสู่กระบวนการเอ็นอาร์เอ็ม (NRM) 18 คน สถานคุ้มครองฯ 1 คน ที่ จ.พิษณุโลก และ จ.เชียงราย 4 คน