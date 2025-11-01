สาวสองฟิลิปปินส์ โมโหหนุ่มยูเครน ใช้สเปรย์กันยุงฉีดใส่ เกิดมีปากเสียงกัน ก่อนคว้ากรรไกรแทงเจ็บ
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน ศูนย์วิทยุสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุชาวต่างชาติถูกแทงได้รับบาดเจ็บ ภายในคอนโดย่านสายสาม พัทยาใต้ หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือแม็กซิม โมซโกวี อายุ 37 ปี ชาวยูเครน ถูกของมีคมแทงเข้าบริเวณชายโครงซ้าย 2 แผล เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในห้องพักอีกห้องหนึ่ง ของคอนโดเดียวกัน ทราบชื่อคือ นายสตีเฟน ปูลิโดย อายุ 38 ปี สัญชาติฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นสาวประเภทสอง อยู่ในอาการตกใจร้องไห้ เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไว้เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม
จากการสอบถามพยานซึ่งเป็นสาวประเภทสองชาวไทย เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้ก่อเหตุมีปากเสียงกัน เนื่องจากหนุ่มยูเครนใช้สเปรย์กันยุงฉีดใส่ร่างของผู้ก่อเหตุ จนเกิดความไม่พอใจ ก่อนจะเกิดเหตุชุลมุน และสาวสองฟิลิปปินส์คว้ากรรไกรแทงเข้าชายโครงผู้บาดเจ็บ จากนั้นผู้บาดเจ็บได้วิ่งหนีลงมาด้านล่างเพื่อขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี
ด้าน นายนัฐพงศ์ อายุ 28 ปี พลเมืองดีผู้ให้การช่วยเหลือ เล่าว่า ระหว่างตนกำลังนั่งขายของอยู่ด้านล่าง มีชาวต่างชาติวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือ พยายามสื่อสารแต่พูดกันไม่รู้เรื่อง จึงสังเกตเห็นว่ามีเลือดออกและได้รับบาดเจ็บ จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือทันที
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษา ก่อนจะให้เข้าแจ้งความภายหลัง ส่วนผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวไว้เพื่อทำการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป