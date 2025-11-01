ฝนถล่มเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์อ่วม! น้ำป่าหลากท่วมนาข้าว-หมู่บ้านเสียหายหนัก
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่” โพสต์คลิปและข้อความระบุว่า
ด่วน! ดอยอินทนนท์อ่วม ฝนถล่มทั้งคืน น้ำป่าหลากท่วมนาข้าว บ้านแม่กลางหลวงเสียหายหนัก
วันนี้ 1 พฤศจิกายน เมื่อเวลา 09.00 น. มีรายงานจากเพจ จอมทองสร้างสรรค์ ว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมนาข้าวและบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ บ้านแม่กลางหลวง ได้รับความเสียหายหลายหลัง
ก่อนที่จะโพสต์ข้อความอัพเดตสถานการณ์เพิ่มเติมว่า
วันที่ 1 พ.ย. 68 เวลา 10.00 น. เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องถึงเช้านี้ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในเขตตำบลบ้านหลวง ทำให้เกิดน้ำฝนสะสมหลายจุด และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบางพื้นที่
สถานการณ์ล่าสุดจากอำเภอจอมทอง
• ม.4 ต.บ้านหลวง (พื้นที่เสี่ยงท่วมประจำ) ระดับน้ำยังปกติ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังต่อเนื่อง
• ม.7 ต.บ้านหลวง ฝนตกหนักเกิน 100 มม. น้ำไหลหลากเข้าพื้นที่บางส่วน แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายต่อบ้านเรือน
• บ้านแม่กลางหลวง ม.17 ต.บ้านหลวง เกิดน้ำหลาก พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ เบื้องต้นอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย
นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอจอมทอง และผอ.กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอจอมทอง ได้สั่งการให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะลุ่มน้ำแม่กลางและเชิงดอยอินทนนท์ ให้เตรียมพร้อมรับมือน้ำป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล รายงานสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำ สำรวจความเสียหาย และเตรียมมาตรการป้องกัน