ผัวทำร้ายเมียจนสลบกลางร้านฟาสต์ฟู้ดดัง เคยขอเลิกถูกขู่ฆ่ายกครัว ฝ่ายชายสารภาพทำจริงแต่แค่ผลัก

แห่แชร์คลิป ผัวทำร้ายเมียจนสลบคาร้านฟาสต์ฟู้ดดัง ต่อหน้าลูก เคยขอเลิกถูกขู่ฆ่ายกครัว ฝ่ายชายสารภาพทำจริงแต่แค่ผลัก

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์ได้เผยแพร่คลิปภาพวงจรปิดชายทำร้ายหญิงและเด็กอีก 2 คน ภายในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแห่งหนึ่ง ความยาวประมาณ 3 นาที พร้อมระบุข้อความว่า “ผู้ชายหน้าตัวเมีย ตีเมีย จนหมดสติคาร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง ลูกห้ามก็โดนตบโดนตีทั้ง 2 คน ก่อนหน้านี้ตีเมียจนเข้าโรงพยาบาลหลายครั้ง ครั้งก่อนหน้า เมื่อเดือนที่แล้วก็ตบตีจนได้เข้าโรงพยาบาล ครอบครัวฝ่ายหญิงเลยไปรับตัวมารักษาร่างกาย ผู้ชายคนนี้ก็ตามตื๊อให้กลับไปคืนตลอด แต่ฝ่ายหญิงกลัวหากทนอยู่ต่ออาจไม่มีชีวิตรอด เลยไม่กลับไป ผู้ชายก็ออกอุบายขอเจอลูก บอกจะพาลูกไปเลี้ยง KFC พอไปถึงก็ข่มขู่จะฆ่ายกครัว และฆ่าตัวตายตาม พยายามจะลากฝ่ายหญิงขึ้นรถ แต่ลูกๆ ช่วยกันห้ามไว้ เลยโดนตบตามคลิป เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็น 16.30 วันที่ 30 ต.ค.68”

คลิปดังกล่าวชาวเน็ตต่างออกมาวิจารณ์กันอย่างหนัก บางคนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ถูกทำร้ายเป็นการด่วน เพราะถือเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม

สอบถาม น.ส.วริษฐา อายุ 28 ปี ลูกสาว ผู้บาดเจ็บและเป็นคนนำคลิปไปโพสต์ เล่าว่าตนเป็นลูกติดมากับแม่ ส่วนฝ่ายชายอยู่กินกับแม่มาประมาณ 13-14 ปี มีลูกสาวเรียนอยู่ ม.3 1 คน และลูกชายอายุ 10 ปี 1 คน

เท่าที่ทราบแม่โดนทำร้ายมาโดยตลอดทั้งที่ตนรู้และไม่รู้เพราะตอนนั้นตนยังเด็ก แต่ระยะหลังมีเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ใช้เก้าอี้ตีแม่จนเข้าโรงพยาบาล ไหปลาร้าหัก เคยถามแม่หลายครั้งว่าจะเอาอย่างไร เพราะที่ผ่านมาแม่พยายามขอเลิกแต่โดนพ่อเลี้ยงขู่ทำร้าย หลายครั้งแม่หนีมาอยู่ในเมืองกับตน พ่อเลี้ยงก็เข้ามาขู่หน้าบ้าน ถ้าไม่ออกมาจะเข้าไปฆ่าทุกคน ตอนนี้ครอบครัวผวากันหมดแล้ว โดยเฉพาะครั้งล่าสุดภายในปั๊มน้ำมัน พ่อเลี้ยงทำรุนแรงแบบไม่แคร์สายตาคน

นายเขษมศักดิ์ อายุ 26 ปี อาสากู้ชีพบ้านยาง เล่าว่า หลังรับแจ้งได้เข้ามาถึงจุดเกิดเหตุพบหญิงทราบชื่อต่อมานางณัชชา อายุ 51 ปี เป็นชาว ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในสภาพนอนไม่ได้สติ สอบถามตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์

น.ส.วริษฐา อายุ 28 ปี ลูกสาว

ผู้สื่อข่าวตามไปสอบถาม นายเหรียญ อายุ 54 ปี สามีผู้บาดเจ็บ นายเหรียญยอมรับว่าเป็นชายที่อยู่ในคลิปจริง และเป็นคนทำร้ายเมียและลูกจริง แต่ไม่ได้ตั้งใจ แค่ไปปรับความเข้าใจกันให้ภรรยากลับไปอยู่บ้าน

นายเหรียญ กล่าวต่อว่า แต่ภรรยากลับสอนให้ลูกมาต่อว่าพ่อ จึงทำร้ายไปแค่ 2-3 ครั้งแต่ไม่ได้ทำรุนแรง แค่ผลัก ส่วนลูกตนแค่เอามือไปดันหน้าแค่นั้น สาเหตุที่เขาสลบเพราะเขามีโรคประจำตัวคือความดันจริง แล้วเรามีลูกด้วยกันถึง 2 คน มีอะไรทำไมไม่มาคุยกัน แต่กลับพยายามจะหนีตน

