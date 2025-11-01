รวบหนุ่มวัย 25 ปี ลอบขายพอดเคออนไลน์ ใช้ขนส่งรถทัวร์หนีจนท. ยึดของกลางกว่า 200 ชิ้น

ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น จับกุมหนุ่มวัย 25 ปี ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีวัตถุออกฤทธิ์เอโทมิเคต หรือ พอดเค พร้อมของกลาง 223 ชิ้น โดยเปิดการสั่งซื้อทางออนไลน์ และ ใช้การส่งด้วยระบบขนส่งรถโดยสารประจำทางหรือรถทัวร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้เข้าตรวจสอบของกลางในคดี ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภท 2 เอโทมิเคต หรือพอดเค หลังตรวจยึดได้จากนายธนภัทร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ริมถนนหมู่บ้านธาราริน หมู่ 2 และบ้านเลขที่ 669/1 หมู่ 3 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ตำรวจได้มีการขยายผลการจับกุมผู้ต้องหารายหนึ่ง จนทราบว่ามีการสั่งซื้อยาเสพติดผ่านไลน์ชื่อบัญชี “TT” จึงได้มีการวางแผนล่อซื้อ
จนกระทั่งนายธนภัทรได้นำพอดเคออกมาให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนจะมีการควบคุมตัวและขยายผลจนได้พอดเคทั้งหมด 223 รายการ ซึ่งของกลางดังกล่าว มีการส่งด้วยระบบขนส่งรถโดยสารประจำทางหรือรถทัวร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
จากนั้น จะนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้าในจังหวัดขอนแก่น โดยจะให้ไรเดอร์ส่งสินค้าให้กับลูกค้า จนกระทั่งตำรวจจับกุมได้ในที่สุด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “มีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 (เอโทมิเคตหรือพอดเค) เพื่อจำหน่ายและความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 (จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า)
นอกจากนี้ ตำรวจได้ระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 27 ต.ค.ถึงวันที่ 1 พ.ย.68 ภายใต้โครงการ “รวมพลัง รักศรัทธา แก้ปัญหายาเสพติด Quick Big Win ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว สู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่” สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมคดีสำคัญ และคดียาเสพติดรวมทั้งสิ้น 6 ราย พร้อมของกลางจำนวนมาก และได้เพิ่มข้อหาเพิ่มโทษ ในข้อหาเสพสารเสพติดจำนวน 38 ราย ติดตามคำพิพากษาจำนวน 6 ราย รวมทั้งได้ดำเนินการตามแผนยุทธการตัดไฟแต่ต้นลม ดำเนินคดีบุคคลที่มีพฤติกรรมทางจิตหรือรีดไถเงินพ่อแม่ เป็นภัยต่อครอบครัวและคนรอบข้าง ประชาชนทั่วไป จำนวน 2 ราย