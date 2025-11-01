กระบะตีนผี วิ่งชน 3 เยาวชน จอดจยย.ติดไฟแดง บาดเจ็บหนัก ตร.ตามตัวถึงบ้าน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีอุบัติเหตุชนแล้วหนี เวลาประมาณ 04.00 น. วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา บริเวณสี่แยกกลางเวียง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย เยาวชน 3 ราย ถูกรถกระบะพุ่งชนขณะจอดติดไฟแดง จนได้รับบาดเจ็บทั้ง 3 ราย และรถจักรยานยนต์เสียหาย 2 คัน
หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองเชียงราย และได้มีการร้องทุกข์เพื่อเร่งรัดติดตามคดี พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร รรท.ผกก.สภ.เมืองเชียงราย ได้สั่งการด่วนให้ ร.ต.ท.ณัฐพงษ์ ศรีราช พร้อมทีมชุดสืบสวน สภ.เมืองเชียงราย ลงพื้นที่ไล่กล้องวงจรปิดเพื่อล่าตัวผู้ก่อเหตุ
โดยทีมสืบสวน สภ.เมืองเชียงราย ทำงานอย่างรวดเร็ว สามารถแกะรอยจากกล้องวงจรปิด จนติดตามพบรถกระบะคันก่อเหตุและผู้ขับขี่ได้สำเร็จ เบื้องต้นผู้ขับขี่ได้ดูหลักฐานและยอมรับสารภาพ พร้อมยินดีเยียวยารับผิดชอบผู้บาดเจ็บทั้ง 3 ราย