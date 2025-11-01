ดอกไม้ประดับงานยี่เป็ง กลับมาแล้ว! จบดราม่าพ่นสี เทศบาลแก้ไขเปลี่ยนเป็นขาวล้วน พร้อมทาสีขอบฟุตปาธใหม่
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่พ่นสีสเปรย์สีดำทับดอกไม้หลากหลายสีสัน บริเวณเกาะกลางเชิงสะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา จนกลายเป็นกระแสดราม่า ต่อมาทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รื้อดอกไม้สีดำออกเพื่อนำไปทำใหม่
โดยเมื่อคืนวันที่ 31 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้นำดอกไม้ดังกล่าวมาตั้งไว้ที่เดิมแล้ว เพราะใกล้เทศกาลประเพณีลอยกระทง หรือยี่เป็ง ที่จะเริ่มในวันที่ 4-6 พ.ย.2568 ซึ่งดอกไม้ที่นำมาติดตั้งใหม่นั้นได้มีการพ่นสีดอกไม้จากสีดำเป็นสีขาวล้วน
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณจุดดังกล่าวพบว่าดอกไม้สีขาวถูกติดหมดแล้ว ซึ่งผู้จัดงานได้นำดอกไม้เดิมที่พ่นสเปรย์สีดำไปทาสีขาวทับแบบหนาและตัดไฟ LED ด้านในออกไปท่ามกลางดอกไม้สีขาว มีการติดตั้งป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอบคุณ ข่าวสด
