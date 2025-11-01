แน่นร้านค้า! ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ แห่จับจ่ายข้าวสาร-ของใช้จำเป็นกักตุน หลังรัฐโอนเพิ่ม 850 บาท

คนแน่นร้านค้า! ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ แห่จับจ่ายข้าวสาร-ของใช้จำเป็นกักตุน หลังรัฐโอนเพิ่ม 850 บาท
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ร้านอุทัยมาร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากต่างมารอหน้าร้านตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อจับจ่ายใช้สอยภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ คนละครึ่งพลัส จนแน่นร้าน ซึ่งวันนี้ เป็นวันที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินโครงการเพิ่มอีกรายละ 850 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็น 1,700 บาท เมื่อรวมกับวงเงินเดิม 300 บาทต่อเดือน ทำให้ 2 เดือนนี้จะได้รับสิทธิ์รวม 1,150 บาท โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เลือกซื้อของใช้จำเป็นในครัวเรือน เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง เพื่อกักตุนไว้ใช้ในระยะยาว
โดย นางบังอร ศรีมณีคุ้ม อายุ 74 ปี ชาวอำเภอเมืองอุทัยธานี เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่รัฐบาลเพิ่มวงเงินให้ เพราะสามารถซื้อของกินของใช้ได้มากกว่าเดิม และวางแผนจะมาใช้สิทธิอีกครั้งในต้นเดือนธันวาคม ส่วนผู้ใช้สิทธิคนละครึ่งต่างเห็นพ้องว่าเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างดี