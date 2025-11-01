เจ้าของห้างทองอยุธยา มอบเสื้อดำ-ริบบิ้น ปชช. ร่วมถวายอาลัย-สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระพันปีหลวง 

สาวเจ้าของห้างทองอยุธยา มอบเสื้อดำ-ริบบิ้นฟรี ร่วมไว้อาลัย-สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระพันปีหลวง
วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ห้างทองรุ่งทรัพย์ ภายในศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา นางสาว พรรณรภีร์ ณีรัตนพันธุ์ 45 ปี เจ้าของร้านทอง จัดทำเสื้อโปโลสีดำ จำนวน 300 ตัว ริบบิ้นสีดำจำนวน 993 ชิ้น มอบให้กับประชานที่เดินทางมาจับจ่ายสินค้า และลูกค้าที่มาซื้อทองคำที่ร้าน ในช่วงที่ร้านทำการเปิดสาขาใหม่ เป็นสาขาที่ 4 ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
นางสาว พรรณรภีร์ กล่าวว่า ตนเองและครอบครัวนำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เราประกอบธุรกิจอยากตอบแทนสังคม และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง จึงได้ทำเสื้อโปโลอย่างดี จำนวน 300 ตัว และริบบิ้นจำนวน 993 ชิ้น เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เดินทางมาซื้อสินค้า รวมถึงพนักงานของร้านค้า และลูกค้าของทางร้าน เพื่อได้ใช้สวมใส่ และติดริบบิ้น ไว้ทุกข์ถวายความอาลัย พระพันปีหลวง ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของหลายๆคนที่ต้องสวมใส่เสื้อสีดำไว้ทุกข์ในช่วงเวลานี้ เสื้อเรามีจำนวนจำกัดมอบให้กับทุกคน ในช่วงวันที่ 1-3 พฤศจิกายน จนกว่าเสื้อ และริบบิ้นจะหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่ร้านมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมา เลือกซื้อทองรูปพรรณหลัง ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลง และทางรา้นมีโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดร้าน นอกจากนี้ประชาชน จำนวนมาก ให้ความสนใจถ่ายภาพกับ สร้อยคอ ทองรูปพรรณ รูปมังกร น้ำหนัก 168 บาท มูลค่า 10 ล้านบาท และทุเรียนทองคำหนัก 88 บาท มูลค่า 6 ล้านบาท ชิ้นแรกในประเทศไทย