เมียนมาถล่ม ‘เคเคปาร์ค’ ต่อเนื่อง ทำค้าชายแดนชะงัก รถบรรทุกสินค้าตกค้างอื้อ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ตาก ทหารเมียนมาร่วมกับทหารบีจีเอฟ หรือ กองกำลังพิทักษ์ชายแดน เดินหน้าวางระเบิดอาคารสำนักงานในเมืองเคเคปาร์ค แหล่งสแกมเมอร์ออนไลน์ชื่อดังระดับโลกเป็นพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษของกลุ่มทุนจีนสีเทา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่บ้านเอ่งจีเมี่ยง อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จังหวัดตาก
วันนี้ฝ่ายเมียนมาวางระเบิดไวมาก และน่าจะมีการวางระเบิดอีกหลายครั้งหลังจากนี้จนถึงตอนกลางคืน และก่อนการวางระเบิดอาคาร ทหารเมียนมาได้ส่งเครื่องบินมาบินลาดตระเวนบริเวณเหนือเมืองเคเคปาร์ค คาดว่า น่าจะมาสำรวจความเสียหาย หรือกำหนดเป้าหมายในการวางระเบิดต่อไป
สำหรับการระเบิดวันนี้ จากฝั่งเมียนมา ทำให้โคมไฟดาวน์ไลท์ ของบ้านนายชาตรี (สงวนนามสกุล) ราษฎรไทยบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9 ได้รับความเสียหาย
ด้าน นายสมยศ วิญญา นายสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า เรื่องปัญหาชายแดนนั้น สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตาก ร่วมกับหอการค้าจ.ตาก สภาอุตสาหกรรมจ.ตาก ไปร่วมกันแก้ไขปัญหากับภาครัฐ หลังจากที่ทางการเมียนมาปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ซึ่งเป็นจุดขนส่งสินค้า เพราะการปิดสะพาน 2 ทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกบอการขนส่งมาก
ล่าสุด ได้ให้สหพันธ์ขนส่งสินค้าไปพบกรมการค้าต่างประเทศ และไปเจรจากับฝ่ายเมียนมา ทราบว่า น่าจะมีข่าวดีในเดือนมกราคม 2569 นอกจาก การขนส่งสินค้าที่ อ.แม่สอด มีปัญหามานานมาก และในปีพ.ศ.2568 รุนแรงมาก เช่น ปัญหาสแกมเมอร์ รัฐบาลออกมาตรการ 3 ตัด ทำให้เกิดผลกระทบอย่างหนัก ทำให้ค่าขนส่งทั้งไทยแลเมียนมาได้รับผลกระทบอย่างมาก เช่นค่าขนส่งที่แพงขึ้น สินค้ามีราคาแพง ทำให้การขนส่งสินค้าลดลง