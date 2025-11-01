ส.ส.ภูเก็ต พรรคประชาชน 3 เขต เรียกร้องเดินหน้าโครงการอุโมงค์จากกระทู้ไปป่าตอง
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 3 พรรคประชาชนและโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ….โพสต์ข้อความผ่านบัญชี Facebook ส่วนตัว ชื่อฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล Thitikan Thitipruethikul โดยระบุว่าอุบัติเหตุ และการจราจรติดขัด บริเวณเขาป่าตอง เป็นมาอย่างยาวนาน จนมีคนริเริ่มคิดโครงการสร้างอุโมงค์จากกะทู้ไปป่าตอง เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ชาวภูเก็ต เรียกร้องผลักดันมา 30 กว่าปี ผ่านการถกเถียง มานับครั้งไม่ถ้วน พอมีข่าวว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะทบทวน และอาจจะเลื่อนกระบวนการ การก่อสร้างออกไปอีกนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่ากังวล และมีข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น มีเรื่องผลประโยชน์ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาออกแบบโครงการหรือไม่ ?
หากจะอ้างว่าไม่อยากเก็บค่าผ่านทางนั้น ในอดีต ตนก็เป็นส่วนหนึ่ง ในการสะท้อนข้อเรียกร้องจากพี่น้องประชาชน ให้เร่งสร้างถนนเพิ่ม เพื่อลดการจราจรติดขัด และลดอุบัติเหตุโดยไม่ต้องมีการเก็บค่าผ่านทาง โครงการ เมืองใหม่-กะทู้ ที่เดิมเป็นของทางหลวง แต่ก็โดนโยกไป เป็นของ การทางพิเศษ โดยมุบมิบเปลี่ยนแบบ โดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็น ให้ครบถ้วน รอบด้าน ก็สมัยที่ พรรคภูมิใจไทย เป็นรัฐมนตรีคมนาคม ไม่ใช่เหรอครับ ที่จะกระทบต่อมูลค่าที่ดินที่จะสร้างถนน ความรวดเร็วในการก่อสร้าง ปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณด่าน หากมีการเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งสุดท้ายอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้จริง และที่สำคัญที่สุดถนนหลักที่จะมาระบายการจราจร คนภูเก็ตควรมีสิทธิใช้ฟรี แต่หากจะสร้างถนนยกระดับเพื่อเพิ่มความสะดวก แล้วจะคิดเงินก็คงไม่มีใครติดขัดอะไร ไม่ควรมาหาผลประโยชน์กับความจำเป็นจริงๆ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เขต 3 พรรคประชาชนยังกล่าวด้วยว่า ในช่วง ที่ผ่านมา ทาง กทพ. ก็ดื้อรั้นจะเก็บค่าผ่านทางกับชาวภูเก็ตให้ได้ อ้างเหตุผลสารพัด ทั้งๆ ที่ ไม่เกิดประโยชน์กับใครเลย ทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่และการทางพิเศษเองก็ตาม และทางหลวงเองก็พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้าง พวกเราประชาชนชาวภูเก็ต ขอให้มีการเร่งรัดโครงการดังกล่าว ให้ดำเนินการต่ออย่างเร็วที่สุด เพราะคนภูเก็ตรอไม่ได้ ส่วนระบบคิดเงินค่าผ่านทาง สามารถดำเนินการจัดการให้เป็นการแก้ไขระหว่างการดำเนินงานได้ นี่ครับและอย่าเอาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวภูเก็ต ไปเป็นตัวประกัน ในการต่อรองเลยครับ พร้อมกันนี้ยังยืนยันว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสามคนในจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่จะเรียกร้องและผลักดันให้โครงข่ายคมนาคมพิเศษ หรืออุโมงค์ป่าตองให้มีผลสำเร็จโดยเร็วอย่างแท้จริงต่อไป