ตลาดผ้ากระสอบสตูล ยอดขายพุ่งกว่าเท่าตัว ชาวบ้านแห่ซื้อเสื้อผ้าขาว-ดำร่วมถวายความอาลัย พระพันปีหลวง

ตลาดผ้ากระสอบสตูลคึกคัก! ยอดขายพุ่งกว่าเท่าตัว ชาวบ้านแห่ซื้อเสื้อผ้าขาว-ดำร่วมถวายความอาลัยพระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศตามตลาดเสื้อผ้ากระสอบในเขตอำเภอเมืองสตูล โดยเฉพาะบริเวณสี่แยกเจ๊ะบิลัง ตำบลพิมาน คึกคักเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ชาวบ้านและข้าราชการต่างพากันเลือกซื้อเสื้อผ้าโทนขาว–ดำเพื่อสวมใส่แสดงความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้ค้าระบุว่า ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว หลังจากหน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสุภาพตลอดทั้งปี ทำให้ร้านค้าต้องนำเสื้อผ้าขาว–ดำทั้งชายหญิงและเด็กมาวางขายเพิ่มจำนวนมาก โดยราคาขายเริ่มต้นเพียง 20 บาท ไปจนถึง 150 บาท ขึ้นอยู่กับสภาพและแบบของสินค้า
ด้านลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ตั้งใจมาหาเสื้อผ้าสีดำไว้ใส่ทำงานและร่วมไว้อาลัยพระพันปีหลวง เพราะที่ตลาดแห่งนี้มีราคาถูกกว่าในห้างหรือร้านทั่วไป
“ที่นี่ของเยอะ ต้องเลือกดี ๆ หน่อย แต่คุ้มค่า ใส่ได้ทั้งทำงานและวันสบาย ๆ ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย” ลูกค้าระบุ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในตลาดคาดว่า ความต้องการเสื้อผ้าโทนสุภาพจะยังคงสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กและผู้ค้ารายย่อยที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด
บรรยากาศการจับจ่ายยังคงเป็นไปด้วยความสงบ อบอวลด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวง ที่สถิตอยู่ในหัวใจของพสกนิกรชาวสตูลอย่างไม่เสื่อมคลาย