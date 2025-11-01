สามเหลี่ยมทองคำเงียบเหงา สปป.ลาว ตรวจเข้ม สกัดแก๊งสแกมเมอร์ หนีจากเมียนมา เข้าไปตั้งฐาน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามเหลี่ยมทองคำ หรือในชื่อคิงส์โรมัน ที่เมืองต้นผึ้ง แขวงห้วยทราย สปป.ลาว ตรงข้ามกับ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หลังจากที่มีกระแสว่ามีประชากรจำนวนมากได้หลบหนี จากการกวาดล้างในเขตศรษฐกิจพิเศษ ในเมียวดี และชเวก๊กโก่ ตรงข้าม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พยายามหลบหนีเข้าไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนั้น
โดยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เข้าไปภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าว โดยพบว่ามีประชาชนที่อาศัยอยู่น้อยลงอย่างบางตา เนื่องจากในช่วงนี้มีการกวาดล้าง ตรวจค้นตามตึกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มที่ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่เคยมาอาศัยลักลอบตั้งสำนักงานได้หลบหนีออกจากพื้นที่ไปก่อน ที่เจ้าหน้าที่จะเข้าทำการจับกุม และส่วนหนึ่งได้ถูกจับกุมและนำตัวไปดำเนินคดีแล้ว
ในส่วนของกระแสข่าวที่ว่า มีคนจีนที่กระทำผิดกฎหมายจำนวนมากพยายามจะเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ คงเป็นไปได้ยาก เพราะตลอดแนวมีทหารของ สปป.ลาว ลาดตระเวณตลอดแนวเขต และการเข้า-ออกจากเขตมีการตรวจค้นอย่างเข้มงวดทั้งตามจุดตรวจประตูต่างๆ และมีการลาดตระเวณของเจ้าหน้าที่ตลอดแนวรัวของพื้นที่
อย่างไรก็ตามคาดว่ากลุ่มที่กระทำผิดที่เป็นข่าวว่าจะหลบหนีมาทาง สปป.ลาวอาจจะใช้พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นทางผ่านเพื่อไปยังประเทศอื่น เนื่องจากสามเหลี่ยมทองคำเป็นพื้นที่ชายแดน ที่ติดต่อกับ 3 ประเทศ ทั้งไทย เมียนมา และสปป.ลาว มีช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดน
สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นเมืองที่รองรับการท่องเที่ยวโดยผลักดันสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงยาเสพติดออกจากพื้นที่ และได้เริ่มมีการเปิดส้นทางการเดินเรือจาก สามเหลี่ยมทองคำไปยังท่าเรือกวนเหล่ย เมืองสิบปสองปันนา ประเทศจีน และเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ