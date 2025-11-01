กรมอุตุฯ ออกประกาศไทยเจออากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรระวังผลผลิตการเกษตรเสียหาย
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ว่า ในช่วงวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา เนื่องจากแนวร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคกลาง
ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น.