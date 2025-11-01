ลูกสาวร้องสื่อ พ่อแท้ๆ ทำร้ายแม่เสียชีวิต หนีกบดานปราจีนฯ ขู่กลับมาก่อเหตุอีก
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียน จาก น.ส.เสาวลักษณ์ รวมทรัพย์ อายุ 32 ปี ชาวบ้านดอนเชียงบาน ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ว่าเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา นางบุศรา รวมทรัพย์ อายุ 56 ปี แม่ของตน ถูกนายสมศักดิ์ รวมทรัพย์ อายุ 68 ปี ชาว จ.ปราจีนบุรี พ่อแท้ๆ ใช้อาวุธมีดฟันไปที่ศีรษะหลายแผลเลือดอาบบาดเจ็บอาการสาหัสที่บริเวณหน้าบ้านพัก ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร กู้ชีพนำตัวส่งรักษาอาการบาดเจ็บที่ รพ.ศูนย์สกลนคร นาน 25 วัน อาการช่วงแรกยังสามารถตอบโต้ได้ด้วยการเขียนบอก พูดไม่ได้เพราะลิ้นมีบาดแผลเน่าเสียแพทย์จึงต้องนำออกบางส่วน ต่อมาอาการไม่ดีทรุดตัวลงและต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์พยุงชีวิต สุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ร่างกายไม่ตอบสนองการรักษาและเสียชีวิตในช่วงกลางดึก ต่อมาครอบครัวจึงนำร่างนางบุศรากลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านพัก
น.ส.เสาวลักษณ์ รวมทรัพย์ ภายหลังจากเกิดเหตุ 7 ตุลาคม ตนก็เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.เมืองสกลนคร เพื่อเอาผิดกับนายสมศักดิ์ รวมทรัพย์ พ่อแท้ๆ ที่ก่อเหตุทำร้ายแม่แล้วหลบหนีไป เนื่องจากพฤติกรรมโหดเหี้ยมมากที่ทำกับภรรยาที่อยู่กินด้วยกันมานานกว่า 30 ปี หลังจากเกิดเหตุมา 25 วันแล้ว ตนกังวลว่าคดีความไม่คืบหน้ามีการออกหมายจับแล้วแต่ยังไม่สามารถจับนายสมศักดิ์ ทราบมาว่าได้หนีไปกบดานที่ภูมิลำเนา จ.ปราจีนบุรี ได้ ก่อนหน้านั้นยังพูดจาข่มขู่จะฆ่าตนที่เป็นลูกแท้ๆ และคนในครอบครัวอีกด้วย จึงมีความหวาดผวาห่วงเรื่องความปลอดภัย ฝากถึงผู้บังคับการตำรวจจังหวัดสกลนคร ให้เร่งรัดคดีความตามจับตัวนายสมศักดิ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย ถึงแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นพ่อตนก็หวาดกลัวอย่างมาก
สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้น คงเป็นหลายเรื่องสะสมกันมานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัว รวมถึงความแค้นเรื่องจะหย่าร้างแต่ยังคงเป็นพ่อแม่ของลูกและอยู่บ้านเดียวกันโดยต่างคนต่างอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์จู่ๆ ก็ทุบพังบ้านเสียหาย พอสร้างใหม่หลังปัจจุบันก็เจาะรูทำเสากั้นพยายามแบ่งเขตในบ้าน ซึ่งแม่ยืนยันไม่มีปัญหาชู้สาว ส่วนมากพ่อจะคิดไปเอง มีปากเสียงทะเลาะแว้งเป็นประจำ โดยพยายามหาเรื่องแม่ ซึ่งแปลกใจมากกับพฤติกรรมที่กล่าวมา คงเป็นความสะสมกันมานานจนลงมือก่อเหตุ