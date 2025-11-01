จัดทำบุญครบ 100 วัน อุทิศส่วนกุศลผู้เสียชีวิตจากเหตุเขมรยิง BM-21 ใส่เซเว่นในปั๊ม ปตท.
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านผือ ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวกมลรัตน์ พลเศรษฐเลิศ เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาบ้านผือ ได้จัดพิธีทำบุญใหญ่ครบรอบ 100 วัน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนใจเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเหตุจรวด BM-21 จากฝั่งกัมพูชาตกใส่ร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านผือ ทำให้มีผู้เสียชีวิตภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นจำนวน 7 ราย และบริเวณด้านนอกอีก 1 ราย รวมเป็น 8 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกหลายราย เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสูญเสียและความโศกเศร้าแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมถึงประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ในพิธีทำบุญครั้งนี้ มีนายวรเดช เลิศโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ พนักงานประจำสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านผือ ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยทหารจากค่ายใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและขอพรให้สถานที่แห่งนี้กลับมามีความสงบสุขและปลอดภัยดังเดิม
พิธีทำบุญเริ่มขึ้นด้วยการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ จากนั้นมีการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต และเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน โดยมีพระเดชพระคุณ พระญาณวิเศษ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ จากวัดซำตาโตง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำประกอบพิธีสวดมนต์ รดน้ำมนต์ และแจกวัตถุมงคลให้แก่ผู้ที่มาร่วมในพิธี เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา นางสาวกมลรัตน์ พลเศรษฐเลิศ เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านผือ กล่าวว่า วันนี้ได้จัดพิธีทำบุญ 100 วัน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้เชิญญาติของผู้เสียชีวิตทุกครอบครัวมาร่วมในพิธี เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันระลึกถึงผู้จากไป และถือเป็นการทำบุญร่วมกันอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ยังถือโอกาสนี้เปิดให้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นภายในสถานีบริการน้ำมันอีกครั้ง หลังจากที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย โดยร้านใหม่ได้ขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งห้อง เพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
“วันนี้เราทำบุญเพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้บุญกุศลและเพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ได้มีกำลังใจ เราได้เปิดร้านเซเว่นฯ ใหม่อย่างเป็นทางการ ขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้น และเปิดบริการเต็มรูปแบบทั้งปั๊มน้ำมัน ร้านกาแฟอเมซอน และร้านสะดวกซื้อ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชนในพื้นที่เหมือนเดิม” นางสาวกมลรัตน์กล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่น
เธอกล่าวเพิ่มเติมถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ว่า “ในส่วนของการช่วยเหลือนั้น เราได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นอย่างดี ทั้งจากบริษัททิพยประกันภัย ปตท. และซีพี ที่ได้ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ส่วนในเรื่องของภาครัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการ ยังไม่ได้รับแจ้งกรอบระยะเวลาหรือจำนวนเงินช่วยเหลือที่แน่นอน แต่ทุกภาคส่วนต่างก็พยายามร่วมมือกันเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด”
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและสงบ ผู้ร่วมงานทุกคนต่างแต่งกายสุภาพ บางคนถือดอกไม้ ธูป เทียน มาร่วมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ เสียงสวดมนต์ของพระสงฆ์ดังกังวานไปทั่วบริเวณ ช่วยปลอบประโลมจิตใจของผู้ที่สูญเสียและสร้างความสงบให้กับผู้ร่วมงานอย่างเห็นได้ชัด
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญ ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันรดน้ำมนต์บริเวณหน้าร้านเซเว่นฯ และพื้นที่โดยรอบของสถานีบริการน้ำมัน เพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีและขจัดสิ่งอัปมงคลออกไป พร้อมทั้งขอพรให้กิจการกลับมารุ่งเรือง ปลอดภัย และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 นั้น ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์และจังหวัดศรีสะเกษอย่างมาก เมื่อจรวด BM-21 จากฝั่งกัมพูชาตกใส่พื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านผือ ส่งผลให้ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นได้รับความเสียหายอย่างหนักและมีผู้เสียชีวิตทันทีภายในร้าน 7 ราย และนอกบริเวณอีก 1 ราย รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บหลายราย เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้เกิดเพลิงไหม้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างอาคารโดยรอบ ซึ่งภายหลังทางเจ้าของสถานีบริการน้ำมันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่อย่างเร่งด่วนจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ในวันนี้