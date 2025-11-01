อดีตรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ แสดงความเห็น 9 ข้อเกี่ยวกับอุโมงค์ป่าตอง
พล.ร.ท.อมรโชติ สุจิรัตน์ อดีตรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ กล่าวแสดงความคิดเกี่ยวกับอุโมงค์ป่าตอง อำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ว่าการสร้างอุโมงค์ไม่แก้ไขปัญหา เรื่องรถติดในพื้นที่ป่าตองอย่างยั่งยืนและตนเองยังมีความคิดว่าการสร้างทางยกระดับ เลียบชายฝั่งตะวันตก มีข้อดีกว่ามาก
ทั้งนี้ข้อระวังสำหรับอุโมงค์ คือ
(1)การลดขนาดถนน หากเกิดเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุในอุโมงค์ที่ยาวเกือบ 2 กิโลเมตรการกู้ภัยจะยากมากโดยเฉพาะ เรื่องการอพยพเร่งด่วน ยิ่งถนนแคบยิ่งอันตรายมาก ขึ้น
(2)ต้องคำนึงถึงเรื่องการระบายนํ้าท่วมอุโมงค์ เพราะขนาดอุโมงค์สั้นๆที่มีใช้อยู่ ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้เลย
(3)เมื่อปริมาณรถเข้าพื้นที่ ป่าตองได้มากและเร็วขึ้น หากการระบายรถออกจาก พื้นที่ ป่าตองไม่สมดุลกันกับรถออกทางกะรน หรือป่าตองขาออกลอดอุโมงค์ จะทำให้รถติดสะสมในพื้นที่ ป่าตองยิ่งหน้าฝนนํ้าท่วม ในพื้นที่ จะทำให้รถไม่สามารถ ออกจากป่าตองได้ ต้องทำจุดระบายรถออกไปทางวัด หลวงปู่สุภา-ฉลองเป็นทางยกระดับ ออกไปด้วย
(4)อุโมงค์มีข้อดีหากฝนตกหนัก ด้านกะทู้นํ้าป่าลงมาในอุโมงค์จะเป็นท่อระบายนํ้าฝนชั่วคราวดีไหม ควรต่อเส้นทางปลายอุโมงค์ลงทะเลไปได้เลยหยุดใช้รถลอดชั่วคราว เอาไประบายนํ้าแทนก่อน
(5)การกู้ภัยในอุโมงค์ ที่ลึกและยาวมาก เป็นสิ่งที่หน่วยงานรัฐเกี่ยวข้องยังไม่มีประสบการณ์ เกิดอุบัติเหตุ จะเหมือน เรือฟินิกซ์ล่มปี 2561 ที่ทำให้ผู้เสียชีวิตหมู่จำนวนมาก หากไม่มีความพร้อม
(6)ระยะเวลาสร้างอุโมงค์ใช้เวลานานกว่าทางยกระดับ และทางยกระดับสามารถแก้ไขปัญหารถติดได้ตั้งแต่สนามบิน มาป่าตองเพราะมีเส้นทางถนนเชื่อมการขึ้นลงกับถนนเดิมทุกเส้นทางที่ทางยกระดับผ่าน สามารถระบายรถได้คล่องตัวกว่ามาก
(7)บนทางยกระดับยังสามารถ ทำเป็นพื้นที่จอดรถ ชมวิวป่าหรือธรรมชาติด้านบนได้ เป็นพื้นที่ ท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ
(8)การสร้างรถไฟฟ้ารางเบา ยังสามารถใช้ร่วมกับทางยกระดับคู่ขนานกันได้โดยไม่ต้องเปิดพื้นที่ ด้านล่างใหม่ ใช้ตอม่อเดียวกันได้เลย
(9)พื้นที่ตอม่อ ยกระดับเน้นขอผ่าน พื้นที่ ป่าเป็นหลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการเวนคืนที่ดินด้านล่าง โดยขอใช้จากกรมป่าไม้