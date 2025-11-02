อุกอาจ! รวบโจรแสบ ย่องลักมิเตอร์น้ำบ้านผู้การฯ อ้างเห็นน้ำรั่วเลยช่วยซ่อม
เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรีพ.ต.ท.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ รอง ผกก.สส. ร.ต.ท.ประดิษฐ์ศิลป์ คุณเลิศ รอง สว.สส. ร.ต.ท.อดุลย์ ภูชุม รอง สว.สส. พร้อมกำลังตำรวจสืบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ร่วมกันจับกุมตัว นายสิริพงษ์ อายุ 26 ปี อยู่บ้านหมู่ 2 ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร จับกุมตัวได้ที่ห้องเช่าไม่มีเลขที่ ซอยสรณคมน์ 3 ถนน
สรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เทียร่า สีแดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 1 คัน เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ 1 ชุด คีมล็อค 1 ตัว มิตเตอร์น้ำของการประปา 1 ตัว
การจับกุมสืบเนื่องจาก นายพรชัย กลัดโพธิ์ อายุ 52 ปี พนักงานการประปานครหลวง ตำแหน่งช่าง 4 ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานประปา สาขานนทบุรี เข้าแจ้งความกับ ร.ต.ท.วีระพล เกษกำจร รอง สว.(สอบสวน) สภ.รัตนาธิเบศร์ พนักงานสอบสวน ว่า มาตรวัดน้ำ หรือมิเตอร์น้ำ ของบ้านในซอยรัตนาธิเบศร์ 9 ถนน รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี เหตุเกิด เวลา 03.00 น.วันที่ 2 ตุลาคม 2568
หลังเกิดเหตุตำรวจสืบสวนได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่า กล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุบันทึกภาพคนร้ายขับรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าปากซอย เวลา 02.55 น. ก่อนเดินย้อนกลับเข้าไปก่อเหตุ แล้วเดินออกมาเวลา 03.09 น.แล้วขับจักรยานหลบหนีไป ต่อมาตำรวจสืบทราบว่าคนร้ายคือ นายสิริพงษ์ พักอยู่ห้องเช่าย่านดอนเมือง จึงติดตามไปจับกุมตัวได้พร้อมของกลาง
สอบสวนนาย นายสิริพงษ์ ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพอ้างว่า ตนทำงานขับรถแบ๊กโฮวางท่อประปาให้กับบริษัทที่รับช่วงต่อจากการปะปา วันเกิดเหตุตนขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็นน้ำประปารั่ว จึงจอดรถเพื่อไปช่วยซ่อม แต่พอซ่อมแล้วน้ำกลับไหลไม่หยุด ตนเลยปิดวาล์วน้ำแล้วถอดมิเตอร์ไป พอวันรุ่งขึ้นจะเอามิเตอร์น้ำมาคืนแต่กลัวเจ้าของบ้านด่า เลยเอาไปขายให้ซ้าเล้งรับซื้อของเก่า ได้เงินมา 120 บาท ก่อนถูกตำรวจตามมาจับ
หลังสอบสวนแล้วได้แจ้งข้อหา ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การหลบหนี นำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ดำเนินคดี
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ้านเกิดเหตุหลังดังกล่าวเป็นบ้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1