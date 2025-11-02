สลด! หนุ่มวัย 19 ปี ซิ่งฝ่าป้ายงานลอกท่อ พุ่งชนท้ายรถบรรทุกน้ำเสียชีวิต
เมื่อเวลา 23.45 น. วันที่ 1 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งมีรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุกน้ำมีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดถนนกาญจนาภิเษกขาเข้า บนสะพานข้ามคลองบางคูเวียง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จึงพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบศพ นายจตุภัทร สาครธนะศักดิ์ อายุ 19 ปี นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณท้ายรถ 6 ล้อบรรทุกน้ำยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน กรุงเทพฯ ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นเอ็นแม็กซ์ สีเทา ทะเบียนกรุงเทพฯ สภาพหน้ารถพังเสียหายยับเยิน
จากการสอบถามผู้ควบคุมงาน กล่าวว่า งานจุดนี้เป็นงานลอกท่อ ช่องทางขวาซึ่งได้มีการวางป้าย วางกรวยจราจรสีส้ม รวมถึงไฟกระพริบเปิดไว้อย่างชัดเจน ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอยู่ จู่ๆ มีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตก็ขับขี่ฝ่าแนวกรวยและป้ายเข้ามาในพื้นที่ที่ปิดกั้นไว้ จนกระทั่งไปพุ่งชนเข้าที่ท้ายรถบรรทุกน้ำที่เปิดสัญญาณไฟลูกศรกระพริบไว้อย่างแรง ซึ่งรถบรรทุกน้ำนั้นจอดอยู่ในแนวกั้น ซึ่งยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้มีการวางกรวย และเปิดสัญญาณไฟไว้อย่างชัดเจนแล้ว
โดยเหตุการณ์นี้มีพลเมืองดีที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่มากับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตยังให้ข้อมูลอีกว่า รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตนั้นขับขี่มาด้วยความเร็วก่อนที่จะฝ่าป้ายเข้าไปพุ่งชนท้ายรถบรรทุกน้ำ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุ สอบปากคำพยานซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานไว้ ซึ่งยืนยันว่ามีการวางกรวยและป้ายไฟอย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงอีกครั้ง ส่วนศพผู้เสียชีวิตได้มอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรต่อไป